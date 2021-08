Vyvarujme se někomu říkat, jak má žít, hodnotí intervenci v Afghánistánu bývalý šéf armády Šedivý

„Bylo to velké zklamání, ačkoliv bylo známo, že Afghánští vojáci nejsou zrovna ti nejlepší, které můžeme potkat. Ta rychlost rozkladu afghánské armády a kolaps v závěru, překvapily všechny vojenské odborníky,“ hodnotí Šedivý.

V druhé fázi působení v Afghánistánu se podle něj nepodařilo vybudovat státní správu, která by nebyla zkorumpovaná a starala se o své občany. „Pokud v armádě velí někdo jen proto, že má známého, který ho do dobře placené pozice dosadil, to pochopitelně velmi špatně působí na vojáky a vycítí, že velitelé nejsou ti praví, kdo by je měl posílat do války,“ myslí si Šedivý.

Afghánci podle něj mají odlišný pohled na to, za co se má bojovat. „Náboženská ideologie je mnohem výš než státní systém, který představovala vláda v Kábulu,“ shrnuje Šedivý.