Legislativa je příliš komplikovaná, potřebuje změnu, shodli se v otázce justice Válková a Hrnčíř

„Chtělo by to reformu v oblasti legislativy. Ušetřit pět až deset soudců nic neřeší, to není strategický tah,“ prohlásila Válková.

Myslí si, že Česká republika má velmi komplikované právní předpisy, a to jak trestní řád, tak i občanský soudní řád. V prvním případě předpokládá, že nová sněmovna, která vzejde z řijnových voleb, už nový trestní řád schválí. „A to výrazně může zrychlit,“ podotkla Válková.

„Samozřejmě, u nás je problém i zaplevelení právního řádu. Máme dva miliony platných právních předpisů, což je neuvěřitelné množství a málokdo se v tom orientuje, takže pak všechno dlouho trvá,“ konstatoval Hrnčíř.

Zároveň upozornil, že například zveřejňování soudních rozsudků na internetu stále v Česku nefunguje. „Deset let se tady ten systém rozbíhá. To by také samozřejmě velmi pomohlo a zrychlilo to,“ dodal Hrnčíř.