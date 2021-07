Francie a Dánsko zčervenají, od pondělí bude po příjezdu nutná karanténa. Česko je mezi nejméně zasaženými státy EU

Sedmá nejlepší země EU, ale také čtvrtá nejhorší v regionu

V rámci Evropské unie je na tom Česko poměrně dobře. Z 27 zemí má v přepočtu na obyvatele sedmý nejnižší počet nakažených ve dvoutýdenní retrospektivě. Na sto tisíc obyvatel připadá v tomto období necelých 27 případů. Ze čtyř sousedních států jsou na tom ovšem tři lépe.

Srovnatelné množství nakažených vzhledem k počtu obyvatel mělo Německo (24), Slovensko ovšem mělo relativní dvoutýdenní přírůstek nakažených poloviční (13) a Polsko je na tom se čtyřmi případy na sto tisíc obyvatel nejlépe z celé Unie. Rakousko hlásí za dva týdny 51 případů na sto tisíc obyvatel. V oblíbených středomořských destinacích je ovšem covid-19 rozšířen výrazně více. Nejhůře z celé EU je na tom Kypr s 1514 případy na sto tisíc obyvatel za dva týdny před Španělskem (784). Ve stovkách se pohybují dvoutýdenní počty nakažených na sto tisíc obyvatel i v Portugalsku (436), Řecku (346) nebo Francii (269). V Chorvatsku se za dva týdny nakazilo 45 lidí ze sta tisíc, v Itálii 77.

Mapa cestovatele: Francie a Dánsko zčervenají, Andorra bude tmavě červená

Ministerstvo zdravotnictví ohlásilo změny, které se od pondělí dotknou pravidel pro návraty ze zahraničí. Mezi státy s vysokou mírou rizika nákazy koronavirem se přesunou Dánsko a Francie. Znamená to, že po návratu budou muset lidé, kteří nejsou alespoň dva týdny po poslední dávce očkování proti covidu, případně nemoc v posledním půlroce neprodělali, nejméně na pět dní do karantény, kterou bude možné ukončit po negativním testu.

České úřady také od příštího týdne přeřadí do horší kategorie Andorru, bude tmavě červená, což značí velmi vysokou míru rizika. Mezi zeměmi s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy však není pro lidi, kteří odtud přijíždějí z hlediska pravidel rozdíl.

Pravidla pro školy zveřejní ministerstvo zdravotnictví, až se s nimi seznámí resort školství

O změnách některých opatření souvisejících s pandemií covidu-19 jednala v pátek vláda. Schválila například úlevu pro nošení respirátorů pro lidi, kterým to lékař nedoporučí, zrušení povinnosti testovat se po příjezdu ze zahraničí pro děti mezi 6 a 12 lety či dva dny volna pro státní zaměstnance, kteří podstoupí očkování.

Naopak nejednala o pravidlech, která budou platit na začátku školního roku ve školách. Ministerstvo zdravotnictví návrh představí až poté, co se s ním seznámí ministerstvo školství, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). To by se mohlo stát po víkendu.

„Materiál ministerstva zdravotnictví jsme v minulých týdnech opakovaně připomínkovali a jakmile dorazí, pošleme jej informativně do škol. Poté, co jej resort zdravotnictví právně ošetří mimořádným opatřením, což očekáváme v polovině srpna, rozešleme do škol detailní informace,“ dodal ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Ministerstvo zdravotnictví před časem uvedlo, že žáci v základních a středních školách se otestují antigenními testy 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Podle výsledků testů z prvních dvou termínů se rozhodne o dalším testování. Pokud se v některém okrese potvrdí 25 případů nákazy na sto tisíc provedených testů v součtu dvou prvních termínů, mělo by tam testování pokračovat jednou týdně.