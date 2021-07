Lithium je příležitost, Česko nemusí zůstat u montování, věří Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy

Poukazuje na to, že závislost na zboží, jež se musí převážet z velkých dálek, nemusí být šťastná, jak ukazuje například globální nedostatek čipů. „Býti v této věci soběstační, je velmi důležité,“ míní Špicar.

Vlastní zásoby jsou velkou příležitostí

Vysvětluje také, že v souvislosti s transformací automobilového průmyslu v tuzemsku zanikne spousta pracovních míst. „Nemusí zůstat pouze u výroby elektrobaterií, může se jednat o spolupráci s vysokými školami, výzkumnými ústavy a můžeme se zapojit do vývoje nových baterií,“ uvažuje Špicar o možnostech přidané hodnoty továrny.

Zásoby lithia pod Cínovcem podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy představují velkou příležitost surovinu těžit a zpracovávat, nikoliv vyvážet a zpětně kupovat ze zahraničí, a tím přidané hodnoty dosáhnout. I proto považuje za správný krok zapojit jako možného investora ČEZ.

Špicar je přesvědčen, že polostátní ČEZ by měl v těžbě a zpracování lithia hrát v budoucnu důležitou roli, přičemž partner ze zahraničí se může měnit. „Zapojení koncernu Volkswagen do konsorcia by bylo z mnoha důvodů optimální,“ domnívá se.