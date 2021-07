Za slevy na jízdném za půl roku stát zaplatil 800 milionů, část opozice je chce zrušit

V březnu šlo cestovat za hranice okresu jen díky několika výjimkám a také jen s potvrzením. Právě tato opatření, která měla zamezit šíření koronaviru, podle ministryně financí do slev zasáhla nejvýrazněji. Letos totiž stát zaplatil o miliardu méně než loni za stejné období. Epidemie ovlivnila čísla v obou letech. Alena Schillerová věří, že pokračování slev pomůže nejen seniorům a studentům.

„Ekonomická situace je složitá. Mnozí přišli třeba o brigády a podobně, a tak si myslím, že to pomůže a ekonomice se to vrátí. Koupí si jízdné, pomůže to dopravcům,“ myslí si ministryně financí.

„Opatření úplně neplní tento účel, protože je třeba řada přeplněných spojů, které využívají studenti, a právě studenti se slevami vytlačují běžné cestující z dopravy,“ argumentuje místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).