Rozvolnění jako v Británii Vojtěch neplánuje. V Česku je málo očkovaných, i s nimi by ho považoval za risk

Adam Vojtěch se koncem května vrátil po mnohaměsíční pauze do fuknce ministra zdravotnictví, a to v situaci, kdy se epidemická situace v Česku rychle zlepšovala, denní počty nových případů padaly z tisíců na stovky – ale tím to skončilo a v červenci již denní počty nově nakažených postupně rostou. Na druhé straně zatím příliš nerostou počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19.

Z modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky podle něj nevyplývá, že by hrozila náhlá změna situace. „Nevyplývá, že by – byť by se situace dramaticky zhoršila – došlo k zahlcení v řádu následujících týdnů. Určitě ne vzhledem k proočkovanosti v rizikových skupinách,“ ujistil Vojtěch.

I tak považuje za důležité, aby se očkovali všichni, kdo můžou, což považuje za jediný způsob, jak ochránit ty, kteří se očkovat nemohou například kvůli zdravotním problémům, nebo u nich již vakcína dostatečně nezabírá. Očkování však ani nadále nebude povinné, a to ani pro některé skupiny obyvatel, k čemuž přistupují některé státy.

„Nechtěl bych v tuto chvíli hovořit o povinnosti očkování proti covidu. Myslím si, že na to není doba. Očkování je dobrovolné,“ zdůraznil ministr zdravotnictví. Dodal, že případnou povinnost by musel stanovit zákon. „Nemyslím si, že je pro to v Poslanecké sněmovně vůle,“ poukázal.

Přesto se tlak na očkování zvýší, prostředkem má být konec proplácení preventivních testů z veřejného zdravotního pojištění. „Pro systém je mnohem efektivnější, pokud je člověk naočkován. Je to jednorázová úhrada, a pak neskončí v nemocnici. Proto říkáme, budeme hradit testy, které budou indikovány lékařem, pokud má příznaky, hrazené budou i testy ve školách. Ale testy pro restaurace, cestování a podobně předpokládáme, že bychom přestali hradit,“ shrnul Vojtěch plány, které by měla vláda uskutečnit v září.