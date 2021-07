Prymula: Pokud budou čísla dalších 14 dnů růst, jsou namístě cílená opatření

U milionů lidí může být šíření explozivní

Nárůst prý není patrný jen v Česku, ale i v řadě dalších zemí v Evropě. Některé zvyšují restrikce, jiné – jako Velká Británie – je uvolňují. Prymula věří, že ministerstvo zdravotnictví nechce dopustit podobnou situaci jako před rokem. V Česku je podle něj velké procento osob, které covid-19 neprodělaly, takže lze očekávat, že u tří milionů lidí šíření může být explozivní.

„To je důvod, proč bychom ještě neměli jít britskou cestou. Já si osobně myslím, že ta britská cesta je namístě až v momentě, kdy proočkujeme skutečně výraznou část populace, doočkujeme populaci seniorskou a výrazně zvýšíme proočkovanost v populaci juniorské,“ sdělil.

Strategie v opatřeních by se měla podle Prymuly odvíjet od příštích dnů. Situace nebude stejná jako loni, problém by mohl nastat na přelomu července a srpna, kdy bude nutné nějak zareagovat. „Jestli budeme dalších 14 dnů narůstat tímto tempem, tak to bude vyžadovat nějaká opatření a ta opatření by měla být připravena. Už ne plošný lockdown, ale cílená opatření do věkových skupin a do míst,“ sdělil s tím, že by mohlo dojít k omezení nočních klubů či velkých koncertů.

Očkovací konspirace

Mutace delta je nebezpečná podle Prymuly tím, že se jí podařilo obelstít náš imunitní systém a protilátky vytvářené člověkem v některých případech obchází. Také se velmi rychle množí a na sliznicích je tisícinásobné množství viru, který tak snáze nakazí další. Člověk teoreticky může přenášet virus v mutaci delta, i když je očkovaný a má 14 dní po druhé dávce očkování.

„Tito lidé mohou onemocnět, onemocní zpravidla velmi mírným průběhem. Mohou ten virus šířit, ale podstatně méně, protože virus se podstatně méně množí, než u lidí, kteří jsou neočkovaní,“ uvedl Prymula. Má také obavy, že kolektivní imunita u covidu-19 úplně beze zbytku vytvořit nedá. Proočkovanost, která šíření zpomalí, by podle Prymuly měla být minimálně na 80 procentech. To se ale podle něj nedaří i kvůli cirkulaci různých nepravdivých informací o očkování, například o komplikacích, „očipování“ či „řízení 5G sítěmi“.