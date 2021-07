Zvyšovat důchody chce každá strana jinak. Maláčová stojí o mimořádnou schůzi, podle Vondráčka to nepůjde

Tím, že poslanci neprojednali návrh na zvýšení valorizace důchodů, zůstává zcela nejasné, o kolik se v příštím roce penze zvednou. Návrh menšinové vlády zřejmě nenajde dostatečnou podporu, protože každá opoziční strana má své vlastní představy, o kolik a jakým způsobem by se měly důchody zvýšit. Navíc poslancům dochází čas na to, aby stihli valorizaci schválit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) hovoří o mimořádné schůzi, na níž by se poslanci v červenci sešli. Podle předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO) to však naráží na plánovanou rekonstrukci jednacího sálu.