Poslanci si stěžují na interpelace. Sněmovna hledá způsob, jak je zefektivnit

Někteří ministři se například z čtvrtečních interpelací omluvili, jiní měli omluvu jen na část dne. Na dopoledních písemných interpelacích tak byly jen ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Plno nebylo ani v poslaneckých lavicích, přihlásilo se 62 zákonodárců. „Tentokrát to bylo lepší než jindy, to znamená, že jsme mohli projednat alespoň interpelace na ministryni Maláčovou,“ sdělil předseda KSČM Vojtěch Filip.

Třeba letos 22. dubna na dopolední interpelace žádný člen vlády nepřišel. Vloni v únoru nakonec jeden. Od ledna 2018 do letošního června se konalo padesát ústních interpelací, premiér Andrej Babiš (ANO) se nezúčastnil 24 z nich. Celkem na něj poslanci vznesli 686 dotazů, neodpověděl na 182 z nich. Docházka členů vlády na interpelace byla už několikrát i tématem rozhovoru šéfa sněmovny s předsedou vlády.

„Tím, že my nevyužíváme interpelace, tak to vede k tomu, že se hromadí takzvané informativní body v rámci jednání sněmovny. A ten čas, který bychom měli věnovat legislativnímu procesu, potom ztrácíme v podstatě agendou, která by příslušela právě interpelacím,“ míní předseda sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. Premiér Babiš například v květnu prohlásil, že nebude chodit na písemné interpelace, které se mění v ústní.

Interpelace v blocích nebo na začátku každého jednacího dne

„Ať se nikdo nevymlouvá. Je to tradiční nástroj, který se v parlamentních demokraciích používá, a myslím si, že by bylo dobré ho zachovat a naopak mu dodat ještě vážnost a důstojnost tím, že by se ho členové vlády pravidelně účastnili,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

O změnách v interpelacích mluví poslanci už přes tři roky, i přes to, že přišli s různými návrhy, žádný se jim nepodařilo prosadit, a tedy uvést do praxe. Přenechají to nové sněmovně a poslancům, kteří vzejdou z říjnových voleb. „Cestou by bylo, aby se interpelovalo v blocích, že by daný ministr přesně věděl, kdy tam má být,“ míní Vondráček.

Vize změny mají i jiní. „My bychom považovali za daleko lepší, kdyby interpelace probíhaly vždycky hodinu nebo tři čtvrtě hodiny na začátku každého jednacího dne,“ prohlásil místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti). „Je to o tom, aby pokud možno ministři nekumulovali funkce, aby se věnovali té své práci naplno, a tady si myslím, že by to pak mohlo být i lépe naplánovatelné,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura. Další interpelace jsou zatím na programu příští čtvrtek. Ty poslední čekají ministry a premiéra ještě během září.