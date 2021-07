Před rokem se nedaleko Perninku srazily dva vlaky, k vyšší bezpečnosti mají pomoci nové systémy

Sedmého července roku 2020 krátce po třetí hodině odpolední zasahovaly jednotky integrovaného záchranného systému u jedné z nejtragičtějších nehod v Karlovarském kraji, kdy do sebe čelně narazily dva osobní vlaky. Ke srážce došlo v těžce přístupném terénu, kterých je v Krušných horách hned několik.

Podle Drážní inspekce k nehodě přispělo i nedostatečné zabezpečení trati. „Je špatné, že se bezpečnost nechává pouze na jednom člověku, protože ten může selhat. V okamžiku, kdy udělá chybu, tak vesměs neexistuje zabezpečovací zařízení, které by zabránilo vzniku případné mimořádné události,“ sdělil generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Bezpečnější železnice za 90 miliard korun

Na trati u Perninku Správa železnic nechala nainstalovat zjednodušené zabezpečovací zařízení. Podobné bezpečnostní prvky by postupně měly být na všech tratích typu D3. Letos přibudou na sedmi dalších tratích po celé republice. Do bezpečnosti železnic plánuje ministerstvo dopravy investovat 90 miliard korun.

„Je to systém nejmodernějšího zabezpečení železnic tak, že vlastně vlaky budou vědět s předstihem, že se blíží určité nebezpečí a budou automaticky zablokovány,“ vysvětlil ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

S investicemi resort počítá do roku 2030. Do té doby by měly být zajištěné železniční přejezdy i lokální tratě.