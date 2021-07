Odložené operace a dlouhé čekací doby. Část nemocnic zatím nedokázala plně obnovit neakutní péči

Plánované operace nesměli zdravotníci provádět od konce prosince do začátku dubna. Jen na očním oddělení v Příbrami kvůli tomu museli zrušit víc než šest set zákroků a teď se skluz snaží dohnat.

Před začátkem epidemie prováděli na tamním očním oddělení 14 operací denně, teď je to až osmnáct. Podle primáře ale ani takové tempo nebude stačit k tomu, aby všechny odložené výkony do konce roku provedli. Z řady neakutních problémů se navíc staly problémy akutní.

„Teď se nám tady nahromadilo dost onkologických pacientů. Máme třeba jednoho až dva pacienty za tři roky, tak teď tady máme pět pacientů během měsíce. Asi se lidé báli přijít, protože tyhle věci se daly řešit po celou dobu,“ dodal primář.

I kvůli tomu se nyní taky prodlužují čekací doby na některé operace. Například v případě očních o několik měsíců, u kloubních náhrad o víc než rok.

Nemocnice zároveň chtějí, aby si lékaři a sestry vybrali dovolené

Některé nemocnice navíc chtějí, aby si během léta lékaři a sestry vybrali dovolené z loňského roku a provoz operačních sálů omezí. „Kromě toho, jak by to bylo obvykle, že si dovolenou vezmou tři, čtyři lékaři, tak teď si jich vezme dovolenou mnohem víc, protože si ji – lidově řečeno – nastřádali a potřebují si odpočinout,“ přiblížil primář kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jan Matějka.

A to hlavně kvůli tomu, kdyby se epidemická situace zase zhoršila. „Když by k tomu náhodou došlo, tak jsme schopní během několika dnů zase nějakým způsobem vytvořit covidária,“ potvdil ředitel Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada.

Statistici ale v nejbližších týdnech prudký nárůst nakažených v nemocnicích neočekávají. Aktuálně se v nich s covidem léčí třicet lidí, do konce příštího týdne by to podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky mohlo být víc než pět set. Takový počet by ale neměl provoz nemocnic zvlášť omezit.