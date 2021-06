Jmenování nového šéfa žalobců vláda zřejmě projedná 12. července, Pavel Zeman svého odchodu nelituje

„My jsme to na vládě neřešili, ministryně o to na minulé vládě nepožádala. Myslím si, že se k tomu vrátíme na příští vládě dvanáctého,“ uvedl Babiš bez dalších podrobností.

Zeman uvedl, že do funkce nastupoval s několika předsevzetími a že velkou většinu z nich se podařilo splnit. „Zejména navrácení či spíše zvýšení důvěryhodnosti státního zastupitelství ve společnosti, což se podle mě podařilo. Ze státního zastupitelství se stala naprosto respektovaná instituce, která je zásadní pro fungování právního státu v kterékoliv zemi a u nás také,“ řekl.

Podařilo se mu podle něj také nastavit mechanismus zajišťování výnosů z trestné činnosti. V současnosti je to šestinásobek hodnot, které se zajišťovaly před rokem 2011. Částka se pohybuje mezi 6,5 až deseti miliardami korun ročně.

Trest má být efektivní a přiměřený, míní Zeman

Za důležité považuje, že odstartovala i debata o způsobu trestání. „Mám radost z toho, že od klasického českého rčení ,zavřeme ho, až zčernáʻ přecházíme k tomu, že trest má být efektivní a přiměřený. V tomto směru chci vyzdvihnout ukládání peněžitých trestů a poděkovat všem kolegům, soudcům a státním zástupcům, kteří na tom aktivně participují,“ vyzvihl Zeman. V minulém roce jde o více než 21 procent uložených peněžitých trestů, před pěti lety to bylo kolem čtyř procent.

Formu trestání ale Zeman považuje jako nedořešenou otázku a výzvu do budoucna. Diskuse o tomto by se měla podle něj rozproudit především na politické úrovni, protože nastavení trestní politiky státu náleží parlamentu.

„Tam by se měla nastolit debata, jak máme nastavené trestání, jestli není zbytečně přísné a zda bychom podobného výsledku nedokázali dosáhnout například kombinací kratších trestů odnětí svobody s různými alternativními sankcemi, ať už jsou to peněžité tresty, obecně prospěšné práce, případně domácí vězení, ale v kombinaci s určitými výchovnými programy v rámci prevence kriminality, které by následovaly po vykonání trestu uloženého soudem,“ řekl. Dodal, že v tomto má Česká republika velký dluh a stálo by za úvahu vydat se tímto směrem.