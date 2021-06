Česko žádá evropský soud, aby pokutoval Polsko za každý den těžby v Turówě

„Polská strana nyní dostala od Soudního dvora EU lhůtu do 22. června vyjádřit se k návrhu pokuty,“ uvedl Smolek. O tom, že Polsko dostane od Soudního dvora EU prostor pro vyjádření, hovořil minulý týden na sněmovním výboru pro životní prostředí.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ale veřejně oznámil, že Varšava nařízení nedodrží, protože by to mělo negativní dopad na energetickou bezpečnost Polska a zaměstnanost v regionu.

#ESD : #Česká republika žádá Soudní dvůr, aby #Polsku uložil denní pokutu ve výši 5 milionů eur za to, že okamžitě neukončilo těžbu #uhlí v #uhelném dole Turów, který se nachází na českých hranicích #životní prostředí (C-121/21 R)

„Česká republika žádá soud, aby uvalil pokutu ve výši pěti milionů eur denně na Polsko za to, že okamžitě nepřerušilo těžbu hnědého uhlí v dole Turów,“ píše se na Twitteru Soudního dvora. Ten v květnu Polsku na žádost Prahy nařídil okamžitě přerušit veškeré práce v Turówě.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. České úřady ale upozorňují, že rozšíření dolu ohrozí zásobování vodou obyvatel příhraničních oblastí Libereckého kraje. Povede také podle nich k větší hlučnosti a prašnosti.

Česko a Polsko ve čtvrtek zahájí jednání o mezivládní dohodě o Turówu. Smlouva obsahuje podmínky, jejichž plnění Praha chce po Varšavě před i po případném stažení žaloby podané k Soudnímu dvoru EU.

Polská vláda řešením sporu o Turów pověřila ministra státního majetku Jacka Sasina, ministra klimatu Michala Kurtyku, šéfa polské diplomacie Zbigniewa Raua a ministra pro evropské záležitosti Konrada Szymańského. Kabinet Mateusze Morawieckého měl v úterý o celé kauze informovat poslance, tento bod ale vedení Sejmu stáhlo z programu.