Dopravci lákají na obnovené spoje do ciziny. Slibují testy na covid zdarma i kapesné na cestu

„Cestujícím nabízíme možnost rychlého testování antigenními nebo PCR testy před cestou nebo po cestě zdarma,“ informoval mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj. Testy zdarma platí pro každou cestu do zahraničí. Otestovat se lidé mohou na pražském hlavním nádraží. Před návratem do Česka je možné provést spolu s doktorem přes on-line hovor samotest, který bude podle Ondrůje pro cestu zpět stačit.

Díky lepší epidemiologické situaci také obnovují dopravci řadu zahraničních spojů. K plnému provozu se většina vrátí do konce června. „Naprostá většina dálkových vlaků do zahraničí od 13. června pojede už podle pravidelných jízdních řádů,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Ke stávajícím linkám se přidávají i nové destinace. Dopravci tak reagují na poptávku cestujících. „Například na linkách do Chorvatska máme o 120 míst na každý spoj více než loni. Jezdíme do více míst,“ informoval mluvčí Regiojetu. Letos vyjedou žluté autobusy do Záhřebu, Splitu i Rijeky a autobusem do Chorvatska začne nově vozit turisty i Leo Express.

S blížícím se létem ubývají jízdenky hlavně do oblíbených destinací jako je Slovensko, Chorvatsko nebo Francie. Největší zájem je o víkendové cesty, dopravci už také hlásí první vyprodané spoje na Slovensko i do Chorvatska. „Zájem o cestování roste s testováním a samozřejmě očkováním,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Sedlařík.

Velká část lidí ale zatím nechává nákup jízdenek na poslední chvíli. „Cestující jsou po loňské sezoně, kdy jsme stejně jako ostatní dopravci museli s ohledem na aktuální opatření řadu spojů rušit, opatrnější a často kupují jízdenky těsně před odjezdem,“ poukázala mluvčí Flixbusu Krejčí.

Ceny pravděpodobně neporostou

Většina dopravců, které ČT oslovila, kvůli pandemii na podzim spoje do zahraničí rušila. Všichni se shodují, že ceny by se po této pauze neměly zvyšovat. Zároveň však radí, aby cestující nenechávali nákup jízdenek na poslední chvíli, nechtějí-li, aby se prodražil.

Výraznější zvýšení prodeje jízdenek dopravci očekávají s upřesněním podmínek pro cestování. Europoslanci ve středu schválili covidové certifikáty, takzvané covidové pasy. Ty by měly lidem od začátku července usnadnit cestu do jakékoliv členské země EU po očkování, PCR nebo antigenním testu či prodělání nemoci v posledním půlroce. Schvalovat je teď musí jednotlivé členské státy.