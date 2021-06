Hřib s Kulhánkem chystají schůzku kvůli navrácení části Stromovky, kterou v roce 1968 zabralo Rusko

„Čekáme na termín schůzky s ministrem zahraničí, věřím, že se nám schůzku podaří zrealizovat v průběhu června. Požádali jsme o ni neprodleně po jeho jmenování do funkce. Podklady předáme přímo jemu. Bude to jednodušší než to posílat přes Úřad vlády,“ uvedla pro ČT Vacková.

Schůzky by se měli kromě primátora účastnit i zástupci pražské městské rady. V ní jsou kromě Pirátů i radní uskupení Praha Sobě a Spojených sil pro Prahu.

„Nyní záleží na termínu, který nám ministerstvo dá, je to v řešení mezi našimi sekretariáty. Schůzka už měla jednou proběhnout, ale bohužel se musela zrušit, protože pan primátor byl nemocný,“ doplnila mluvčí.

MZV bez podkladů jednat nemůže

Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že zatím ohledně navrácení části Stromovky žádné konkrétní kroky nepodniklo. „Žádnými relevantními podklady v této souvislosti MZV aktuálně nedisponuje. Nemůže tedy činit žádné kroky, které mu nepřísluší, natož takové, které by nebyly v souladu s platným právním řádem a narušovaly pokojný právní stav,“ uvedla pro ČT mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Magistrát chce, aby se rozloha ruské ambasády vrátila do stavu před 21. srpnem 1968 a město na zabraném místě obnovilo veřejně přístupnou zeleň. Vedení Prahy chce také snížit počet parkovacích míst vyhrazených pro velvyslanectví. Důvodem k rozhodnutí jsou informace o podezření na zapojení ruských agentů do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

„Budeme primárně jednat s vládou, protože pozemek je vlastněn diplomatickým servisem, který rozhodne, co se bude dít. Pozemek nyní není užíván v souladu s tím, jak by měl,“ uvedl dříve k návratu části Stromovky Hřib.