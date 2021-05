Registrace k očkování se zpřístupnila lidem nad 35 let, otevírají hotely i divadla

Lidí ve věku 35 až 39 let žije v Česku podle údajů Českého statistického úřadu ze začátku letošního roku asi 763 tisíc. Vakcínu už dostalo asi 87 tisíc z nich, u 41 tisíc bylo očkování dokončeno. K pondělní osmé ranní se registrovalo přibližně 50 tisíc lidí v tomto věku. Na Twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. U předchozí skupiny ve věku 40 až 44 let, která se hlásila před týdnem, byl zájem do rána skoro dvojnásobný. Za celý první den pak bylo registrací více než 200 tisíc. Od úterní půlnoci by se mělo přihlašování spustit pro dalších pět ročníků od 30 do 34 let. Vakcínu může na základě věku dostat více než 6,6 milionu obyvatel Česka a vybrané profese či chroničtí pacienti. Do neděle se jich podle dat ministerstva zdravotnictví registrovalo nebo už vakcínu dostalo 4,2 milionu, tedy asi 39 procent. K navození kolektivní imunity je třeba očkovat zhruba 70 procent celé populace. V současné době na podání první dávky nebo možnost rezervovat si termín očkování čeká více než 753 tisíc lidí. V neděli naočkovali zdravotníci 29 660 dávek, za poslední den v týdnu je to dosud nejvíce. Celkem aplikovali víc než 4,658 milionu vakcín, u většiny používaných jsou k dokončenému očkování potřeba dvě. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře v neděli v Česku potvrdily 197 případů koronaviru, za druhý víkendový den nejméně od 23. srpna. Je to také zhruba o čtvrtinu méně než před týdnem. Takzvané incidenční číslo, které udává počet nově nakažených na sto tisíc obyvatel za poslední týden, zůstalo na 47, což je nejméně od počátku srpna. Incidenční číslo využívá vláda jako podklad ke zmírňování protiepidemických opatření podle naplánovaných balíčků. Z regionů je na tom podle tohoto ukazatele nejhůře Zlínský kraj s 69 nakaženými na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní, naopak nejlépe Karlovarský kraj s 15 případy. Celorepublikové reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, se čtvrtý den drží na hodnotě 0,7. Pokud je menší než jedna, což platí od poloviny dubna, epidemie zpomaluje. Od počátku loňského března, kdy se v Česku objevily první případy koronaviru, se nákaza prokázala u 1,658 milionu lidí. S covidem-19 zemřelo 30 028 lidí. Podmínky pro prokazování bezinfekčnosti Od pondělka jako potvrzení o bezinfekčnosti stačí doba tří týdnů po první dávce očkování. Zároveň se lidem, kteří onemocnění prodělali, prodlužuje ochranná lhůta z 90 na 180 dní. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ale upozornil na to, že první dávka u dvoudávkových schémat neznamená, že by stačila trvale. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové první dávka očkování jako možnost prokázání bezinfekčnosti skončí po třech měsících. V mimořádném opatření pak stát stanovil i lhůtu, během níž považuje dokončenou vakcinaci za dostatečně spolehlivou, a to devět měsíců. Prokazovat bezinfekčnost musí lidé například pro účast na hromadných kulturních či sportovních akcích, využívání různých služeb nebo návštěvy v nemocnicích či na restauračních zahrádkách. Pokud nemají tři týdny po první dávce očkování nebo nejsou v ochranné lhůtě po prodělání covidu, musí lidé absolvovat test.

Ubytovací služby se otevírají turistům Prokázat se negativním PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech musí také lidé přijíždějící do hotelů a ubytovacích zařízení, které se nově otevírají turistům. Kvůli koronavirové krizi mohla dosud poskytovat služby jen hostům, kteří cestovali za služebním účelem nebo lékařem. Host s negativním testem se bude moci ubytovat na sedm dní, při delším pobytu bude třeba test zopakovat. Některé hotely v hlavním městě si zřídily vlastní testovací centra, kde provádějí i PCR testy. Mnoho hotelů má pro klienty k dispozici antigenní samoodběrové sady, případně je připraveno hostům doporučit a zajistit termín v nejbližším certifikovaném odběrovém místě. Ubytovaní hosté mohou být obsluhováni v hotelových restauracích, a to v čase od 6:00 do 21:59 hodin. Občerstvení je zakázáno podávat formou samoobslužných švédských stolů. V ubytovacích provozech musejí i nadále zůstat uzavřená wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní. S kapacitními omezeními mohou fungovat vnitřní fitness centra a posilovny. Startuje provoz divadel a kin Sály pro diváky mohou po několikaměsíční pauze otevřít divadla, kina, koncertní sály a třeba také cirkusy. Kulturní akce uvnitř se mohou konat s účastí nejvýš 500 lidí, pořadatelé mohou obsadit maximálně polovinu kapacity sálů. Akcí pod širým nebem, které jsou povolené od minulého pondělí, se může účastnit až 1000 lidí, dosud byla stopka na 700 lidech. I v tomto případě musí být naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru. Velká část divadel ale čeká s představeními uvnitř na červen. Podmínkou účasti na všech akcích je potvrzení o bezinfekčonsti. Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci a musí nosit respirátor. Někteří divadelníci a pořadatelé festivalů žádají, aby byli stejně jako restauratéři zproštěni povinnosti kontrolovat potvrzení a přenést povinnost na návštěvníky. Pondělní míra rozvolnění odpovídá třetímu vládnímu balíčku, čtvrtý by mohl podle ministerstva kultury platit od 14. června. Pak by se mohli venkovních akcí účastnit i stojící diváci. Uvnitř se budou akce konat zřejmě celé léto pro sedící diváky.

Obnovuje se prezenční výuka Do středních škol se vrací žáci k prezenční výuce teorie, kterou se s výjimkou jednoho týdne v prosinci učili kvůli epidemii covidu-19 od října na dálku. Plně prezenční výuka bude nově fungovat opět i ve všech základních školách, tedy i na druhém stupni v sedmi krajích, kde se třídy dosud střídaly po týdnu ve škole a doma. Teoretickou výuku mohou obnovit rovněž vysoké školy, kde ale již většinou začíná zkouškové období. Povinné budou ve školách dál roušky a testování na covid-19. Zároveň v pondělí začínají státní maturity. Studenty posledních ročníků nejprve čeká test z matematiky, ke kterému se jich přihlásilo kolem 13 tisíc z nich. Kolem 55 tisíc jich čeká odpoledne test z angličtiny. V úterý budou mít všichni test z češtiny a ve středu se budou konat testy pro studenty, kteří si zvolili jiný cizí jazyk než angličtinu nebo půjdou k dobrovolné těžší zkoušce z matematiky. Testů se letos nebude účastnit asi 90 procent maturantů ze zdravotnických škol, kde mohli požádat o výjimku kvůli pomoci s covidem-19 v nemocnicích. V základních uměleckých školách a střediscích volného času se od pondělka mohou učit skupiny do deseti dětí bez testu na covid-19. S ním mohou na kroužky do učeben ve skupinách do 50 dětí, venku do stovky. V základních uměleckých školách se výuka s testem obnovuje bez omezení. Děti mohou předložit čestné prohlášení o tom, že měly negativní test v základní či střední škole. Platnost antigenního testu pro kroužky a základní umělecké školy je 72 hodin a PCR testu sedm dní. V základních a středních školách se žáci prověřují antigenními testy jednou za týden a PCR testy jednou za dva týdny. Ve vnitřních sportovištích může cvičit 30 lidí, otevírají se další pavilony zahrad Ve vnitřních sportovištích může nově cvičit najednou 30 lidí místo dosavadních deseti, přičemž ve skupině může být místo dvou lidí 12. Díky uvolnění protikoronavirových opatření už od minulého týdne není nutné, aby uvnitř měli sportující, trenéři a členové týmu zakrytá ústa a nos. Nadále ale nesmí používat sprchy a šatny a při vstupu do sportovních center musí lidé prokázat bezinfekčnost. Ve volném čase budou moci nově navštěvovat vnitřní pavilony a expozice zoologických a botanických zahrad. Dosud mohli návštěvníci kvůli omezení šíření koronaviru jen do venkovních areálů. Platit bude limit 15 metrů čtverečních vnitřní plochy na jednu osobu. Provoz zahrad či arboret bude nadále omezen na polovinu kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Příchozí budou muset dodržovat odstup alespoň dva metry od cizích lidí, uvnitř nebudou možné skupinové prohlídky.