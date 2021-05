Začaly státní maturity. Na testy mají studenti víc času, úlevu dostali ti, kteří pomáhali v nemocnicích

Oproti minulosti mají letošní maturity tři velké odlišnosti. V prvé řadě maturanti vůbec nepsali slohové práce. Na vyplnění didaktických testů mají více času než maturanti z minulých let. Zkouška z matematiky je o čtvrt hodiny delší, tedy 135minutová, z jazyků o deset minut delší, v případě cizích jazyků tedy 110minutová, z češtiny 85minutová. Jiné bude i hodnocení. Místo tradičního pětistupňového bude pouze dvoustupňové – uspěl a neuspěl – podle procenta zvládnutých úkolů.

Státní maturity ve středu skončí, opravný termín pro studenty, kteří neuspějí nebo se nyní omluvili, bude od 7. července. Profilová část začne prvního června, nejzazší termín pro její dokončení je 23. července. Pro konání praktické části maturit, která mohla začít již v dubnu, stanovilo ministerstvo školství lhůtu až do 27. srpna.

Státní maturity se netýkají studentů zdravotních škol, kteří v době, kdy v Česku vrcholila epidemie covidu-19, pomáhali v nemocnicích. Ostatní ale musí testy vyplnit. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v zimě odmítl požadavky, aby se zrušily s ohledem na mnohaměsíční distanční výuku. „Didaktické testy tvoří minimum pro všechny. Je to minimální úroveň garantovaná státem a je možné připravit se na ni distančně,“ zdůvodnil Plaga konání didaktických testů.

Testy začaly současně s návratem středoškoláků do lavic. Část ředitelů vyhlásila volno

Protože didaktické testy začínají v den, kdy zároveň znovu začíná prezenční výuka na středních školách, mnoho ředitelů vyhlásilo volno. „Jedna maturitní třída zabírá v průměru tři učebny, potřebujete k tomu další pedagogy. Dnešní rozvrh by byl tak ořezaný, že by to bylo spíše kontraproduktivní, aby sem ostatní děti chodily, a ještě k tomu je testovat na koronavirus,“ zdůvodnil takové rozhodnutí ředitel českolipské průmyslovky Petr Veselý.

Pražské Gymnázium Arabská situaci vyřešilo tak, že poslalo část žáků na exkurzi do zoologické zahrady, zatímco Střední škola Brno, která je s 1700 žáky největší střední školou v Jihomoravském kraji, přivítala ráno ve třídách všechny žáky. Zkrátila však vyučování.

Některé školy vyhlásily volno nebo naplánovaly nematurujícím žákům jiný program na více dnů. Třinecké gymnázium má ředitelské volno pouze v pondělí. Ředitelka Romana Česlerová je přesvědčena, že v úterý již nebude s výukou taková potíž. „Organizace je jednodušší v tom, že se píše pouze jeden test – z českého jazyka a literatury – už od osmi hodin ráno. Po desáté hodině už nebudou ve škole maturanti a můžeme v klidu testovat a věnovat se i žákům vyššího gymnázia,“ uvedla.