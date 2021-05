Polsko stále těží v Turówu. Porušuje tím soudní rozhodnutí

„V dole se skutečně dál pracuje,“ informuje z místa redaktorka ČT Barbora Silná s tím, že štáb ČT v přilehlé Bogatyni konfrontovala městská policie, následně také ostraha a státní policie, která si žádala povolení a dokumenty. Místní obyvatelé podle Silné vnímají rozhodnutí soudu nespravedlivě a obávají se o práci. Starosta města upozornil, že důl a elektrárna poskytují práci pěti tisícům lidí, na než jsou navázány nejen rodiny, ale také například dopravci.

„Já pracuji v elektrárně. Máme strach, protože vy jako národ chcete zakázat naši těžbu. To tak nemůže být, ne? Jde tady o naše pracovní místa. Bude konflikt mezi vámi a námi,“ řekl ČT jeden z pracovníků Krzysztof.

Na úterý Poláci svolávají blokádu hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou. Organizace Ruce pryč od Turówa hodlá demonstrovat od 14:15 minimálně do osmnácté hodiny.

Soudní dvůr Polsku nařídil zastavit těžbu v pátek, a to až do vynesení konečného rozsudku v soudním sporu. Argumentoval mimo jiné tím, že těžba by mohla mít negativní dopad na hladinu pozemních vod na českém území a šlo by o vážnou újmu na životním prostředí i lidském zdraví.

Nespokojená Varšava

Varšava se soudním opatřením ostře nesouhlasí. Premiér Mateusz Morawiecki označil rozhodnutí za nespravedlivé, další politici útočili přímo na soudní instituci: „Němci otevírají nové hnědouhelné doly, ale Polsko je má ze dne na den zavřít, protože Soudní dvůr EU tak přikazuje. Teď už možná rozumíte, o co jde v soudnictví. Jde jednoduše o to, připravit Polsko o právo rozhodovat, co se v Polsku děje,“ reagoval například viceministr spravedlnosti Sebastian Kaleta.

Polská státní skupina PGE, která provozuje důl i přilehlou elektrárnu, konstatovala, že rozhodnutí soudu umetá cestu k divoké transformaci energetiky. Elektrárna u dolu Turów je zodpovědná za osm procent polského energetického mixu. Zastavení provozu by pro Polsko tedy znamenalo značný problém.

Zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé po rozhodnutí soudu upozornil, že Polsku by se kvůli komplikacím mohlo vyplatit placení pokut, pokud důl zůstane v provozu.