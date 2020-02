Stát bude bedlivěji sledovat, co se děje poblíž dolu Turów. Obavy, že vyschne příhraničí, Polsko odmítá

Ministr životního prostředí Richard Brabec vládu v pondělí informoval o vývoji situace i o tom, co hodlají české úřady dále podniknout. Právní opatření jsou podle Brabce v gesci Libereckého kraje, stát ale může zajistit monitoring podzemní vody, ovzduší, hluku, poklesu terénu a otřesů. Hladinu podzemních vod již sleduje prostřednictvím sítě vrtů, která se ještě rozšíří. Má přibýt dalších sedmnáct stanic.

Podle ministra je monitoring potřeba mimo jiné pro případné budoucí žádosti o odškodnění. „Polsko uznalo, že pokud by byly ohroženy dodávky vody, tak je bude kompenzovat. Otázka je jak, jestli finančně, nebo dodávkami vody z jiných zdrojů,“ řekl Brabec. Byť Polsko riziko popírá, český ministr připomněl, že již v 80. letech kvůli těžbě v Turówě poklesla podzemní voda na Frýdlantsku.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit ho plánuje až na 30 kilometrů čtverečních a těžit se Poláci chystají do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně.