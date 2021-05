Pro děti zavřené u počítačů představují hrozbu falešné zprávy i kyberšikana

„My se dlouhodobě snažíme vést mladé lidi k obezřetnosti. Máme vypracovanou metodiku pěti klíčových otázek, která by je měla vést k tomu, aby ve chvíli, kdy jsou konfrontováni s jakýmkoli mediálním sdělením, aby se zastavili a položili si otázky – kdo, co, komu je sdělení určeno, proč vzniklo a jaké používá prostředky. Díky tomu budou schopnější rozlišit mezi lží a informací, která je pravdivá nebo která respektuje fakta,“ říká Karel Strachota z Člověka v tísni.

„Je to možná teď obtížnější úkol a naléhavější než kdy jindy,“ říká novinář Martin Veselovský z DVTV, který je součástí výukového programu. V pěti videích společně s youtuberem Kovym vysvětluje, co jsou sociální bubliny, jak vzniká digitální stopa nebo co je cílem dezinformací a propagandy.

Za normálních okolností dospělí čas strávený na internetu dětem hlídají, poslední rok to bylo jinak. V on-line prostředí se museli pohybovat všichni, kdo se chtěli dál účastnit školního i mimoškolního vzdělávání. Vedle úkolů z matematiky nebo angličtiny děti na obrazovce objevily ale také to, že „koronavirus neexistuje“, „test na covid je skryté čipování“ nebo že „očkování zabíjí“. Víc než dřív se tak ukázalo, jak moc je nutné, aby i nejmladší znali fungování médií a sociálních sítí.

„Proč tomu věřím?“

S tím souhlasí také mediální expert a vedoucí katedry mediálních studií Metropolitní univerzity Jan Jirák. S otázkou „proč tomu věřím?“ by podle něj měl každý přistupovat ke každé zprávě, kterou čte, slyší nebo vidí.

„Zdrojem zpráv jsou především sociální média typu Facebook, Twitter a distributorem zpráv jsou především přátelé v těchto sociálních médiích. Takže představa, že velká autoritativní a profesionální média nám určují agendu a říkají, co je důležité, protože je to na titulních stranách a na prvním místě ve zprávách, tak to už není. Důležité je to, co přijde po síti z hlubin bubliny, ve které dotyčný žije,“ vysvětluje tok zpráv k mladším generacím Jirák.