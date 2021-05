Zákon by měl zjednodušit volby pro lidi v karanténě a izolaci. Bude jim stačit čestné prohlášení

video Zákon by měl zjednodušit volby pro lidi v karanténě a izolaci

Letos by se měl zjednodušit způsob prokazování nutnosti hlasovat mimořádným způsobem. Když volič nebude mít možnost sehnat si oficiální potvrzení, postačí čestné prohlášení.

Lidé v karanténě a izolaci by měli mít možnost hlasovat z auta i mimo svůj region – pokud budou mít voličský průkaz.

Více stanovišť v Praze

Podle návrhu má být jedno volební stanoviště opět v každém okrese. Jejich počet má ale narůst v hlavním městě, kde by jich mělo být pět. Loni byly pouze dvě, to se ale v Praze hlasovalo jen do Senátu v některých okrscích.

„I v novém návrhu je ale nutnost občanského průkazu, přestože by člověk mohl své občanství prokázat i pasem. Hlasovací místa navíc mají mít přístup k internetu a k základním registrům,“ podotkl místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti).

Z auta loni v Česku volilo víc než tři a půl tisíce lidí. Další skoro dvě tisícovky si zvláštní komisi objednaly domů. Návrh ministerstva vnitra, který to má znovu umožnit, se ještě může změnit.

„Drive-in volby byly dobrý prvek, myslím, že se to osvědčilo, na druhou stranu i ministerstvo vnitra v rámci regionálních voleb upozorňovalo na to, že se úplně nemůžeme spolehnout na seznamy od hygienických stanic, kdo je v karanténě a kdo není,“ hodnotila členka ústavněprávního výboru sněmovny Kateřina Valachová (ČSSD).

Nelze vyloučit zhoršení

K neděli bylo v karanténě a izolaci přes třicet tisíc lidí. Epidemie je nyní na ústupu a naopak přibývá očkovaných. „Nelze ale vyloučit vznik nových mutací a je zde i otázka karantén po návratech ze zahraničí,“ zdůvodnil náměstek ministra vnitra Petr Vokáč, proč je podle resortu potřeba nachystat i variantu, že by několik tisíc občanů bylo na podzim v karanténě.

Ve volebních komisích, u nichž bude možné kvůli karanténě volit z auta, by nově podle ministerstva neměli už pomáhat vojáci.