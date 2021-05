Neděle byla letní den, v pondělí hrozí až třicítky. Ochlazení přijde v polovině týdne

Zatímco ještě v sobotu byly na několika místech rekordně nízké teploty, které nad ránem klesaly hluboko pod nulu, v neděli se na většině území přes den oteplilo na 19 až 23 stupňů Celsia, v západní polovině Čech ještě výrazněji. Více než 27 stupňů bylo například v Husinci, Dobřichovicích, Dobřanech nebo na stanici Praha-Komořany.

Pro Česko to ale první letošní letní den nebyl. Ten nastal již 31. března, kdy bylo alespoň 25 stupňů na stanicích Praha-Karlov, Neumětely a Dobřichovice.

Teplotní rekordy pro 9. květen v neděli padly například na jihu Čech. V Husinci na Prachaticku odpoledne naměřili 26,4 stupně Celsia, o čtyři desetiny víc než v roce 1958. Ve Vimperku teplota vystoupila na 25,9 stupně Celsia, teplotní rekord pro devátý květen starý 23 let tam byl překonaný o sedm desetin stupně. Na šumavském Churáňově bylo 21,9 stupně Celsia, dosavadní maximum bylo 21,5 stupně Celsia z roku 2002.

Výhled na další dny

V pondělí teploty na některých místech Česka vystoupají nad 30 stupňů Celsia, což je hranice tropického dne. Tepleji má být v Čechách, na Moravě mají být maxima okolo 28 stupňů.

Pondělí má být slunečné. Nebe bude jasné nebo skoro jasné a slunce nasvítí 12 až 14 hodin. Slunce bude díky UV indexu na hodnotě šest rychle opalovat a může i spálit. Počítat ale lidé musí taky s větrným pondělím hlavně ve východní polovině území. Nárazy větru tam můžou dosáhnout až 70, na horách ojediněle 110 kilometrů za hodinu.

Úterý bude ještě teplejší. Maxima se v Čechách můžou dostat až ke 32 stupňům Celsia. A tropické můžou být úterní teploty i na Moravě a ve Slezsku. V úterý odpoledne a večer se v Čechách můžou objevit i přeháňky či bouřky.



Víc jich bude ve středu, vlnit se nad Českem bude fronta. A výrazné proto budou rozdíly v teplotách, na jihovýchodě může být ještě až 26, na západě bude už jen 13 stupňů Celsia.



A ještě chladnější bude na západě Čech čtvrtek, maxima se očekávají jen kolem 10 deseti stupňů, jinak může být až 17. Právě čtvrtek bude nejchladnějším dnem příštího týdne. Pak se teploty vrátí k normálu, v maximech na 18 nebo 19 stupňů. Ve druhé polovině týdne bude častěji i pršet. Déšť může být třeba ve čtvrtek i vydatný.



Ve středu má svátek Pankrác, první z ledových mužů. Na mrazy to letos nevypadá. Ranní minima by se měla držet nad nulou. V těch nejteplejších oblastech Česka na jihu Moravy se podnulové teploty po zmrzlých mužích vyskytují jen jednou za 25 let a pod mínus jeden stupeň Celsia klesají minima jen jednou za 45 let. Letos jsou vzhledem k výhledu mrazy v květnu málo pravděpodobné.

Zpožděné jaro

Ačkoli březnu odpovídaly teploty normálu, duben byl silně podnormální a to pátý až šestý nejchladnější od roku 1961. Do jara Česko vstoupilo na rozdíl od loňského roku i s dostatkem vláhy. A protože je příroda pořád o tři týdny pozadu, nebylo třeba do poloviny dubna ani varovat před mrazy. Dnů, kdy by mohl mráz poškodit úrodu, bylo letos v dubnu a květnu jen šest.