Když se prokáže vyšetřovací verze o zapojení ruských agentů, musí za to Moskva nést následky, řekl Metnar

Pokud se potvrdí jediná současná vyšetřovací verze o zapojení agentů ruské rozvědky GRU do výbuchů ve Vrběticích, musí Moskva nést v mezinárodním kontextu následky, uvedl v Interview ČT24 ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Dodal, že vyšetřování události z roku 2014 stále probíhá. Věří, že se okolnosti tohoto případu dozvíme. Zdůraznil, že v armádních muničních skladech se nic takového stát nemůže. V pořadu také uvedl, že ke stažení českých vojáků z Afghánistánu by mělo dojít do poloviny září.