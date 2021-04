Kdyby vyhrál volbu předsedy ČSSD Petříček, z vlády bych odešel já, říká Hamáček

Vícepremiér chápe proběhlý sjezd ČSSD jako souboj dvou pohledů na pokračování, nebo nepokračování strany ve vládě. „Říkám otevřeně, že kdyby vyhrál Tomáš Petříček se svojí koncepcí, tak já jsem dnes nesl panu premiérovi svoji demisi. Vědí to moji spolupracovníci a ví to moje žena,“ přiznává Hamáček.

Petříčka by na postu ministra zahraničí mohl nahradit jeho spolustraník Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Chtěl jsem rozehnat jakékoliv obavy, že s odchodem Tomáše Petříčka dojde k nějakým změnám, Lubomír Zaorálek držel kontinuitu naší zahraniční politiky, má jasno z hlediska naší proevropské a proalianční orientace,“ vysvětluje svoji volbu Hamáček.

Je přesvědčený, že Zaorálek bude dobrý ministr zahraničí také proto, že resort již spravoval a na šestiměsíční mandát se tak nebude muset tolik zaučovat. I to, že by byl novým ministrem kultury Jan Birke (ČSSD), považuje za dobrou volbu. Hamáček také odmítá, že by se s Birkem vrátil styl bývalého ministra Antonína Staňka, ke kterému má Birke blízko. Protože je zároveň starostou Náchoda, podle Hamáčka by se měl funkce zhruba do týdne vzdát, aby se mohl naplno věnovat práci na ministerstvu kultury.