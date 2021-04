V březnu by ve volbách vyhrála koalice Pirátů a STAN, ukázal model Data Collect

Třetí by skončila koalice ODS, lidovců a TOP 09, která by získala přes 18 procent hlasů. Své poslance by mělo také hnutí SPD. Naopak ČSSD a KSČM by se do Poslanecké sněmovny nedostaly. V případě, že by strany kandidovaly samostatně, zvítězilo by hnutí ANO s necelými jednadvaceti procenty.

Za ním by se umístili se sedmnácti procenty Piráti. Třetí by bylo se čtrnácti procenty hnutí STAN. Do Poslanecké sněmovny by se ještě dostaly SPD, ODS a TOP 09. Lidovci, ČSSD a KSČM by na potřebnou pětiprocentní hranici nedosáhli.