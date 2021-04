Školy jsou připravené, pokyny mají, shodují se hejtmani a učitelé. Otázkou je citlivost antigenních testů

Od počátku března jsou zavřené téměř všechny školy i školky v Česku – s výjimkou těch, kam chodí děti zdravotníků či záchranářů – a nyní to končí. V pondělí půjde do škol zhruba polovina žáků prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. První, co děti ve školách čeká, budou antigenní testy.

Podle hejtmanů jsou školy připraveny tak, jak je to možné. „Udělalo se maximum možného,“ podotkl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). „Podařilo se to rozvézt, školy to dostaly. Uvidíme, jak to budou zvládat,“ dodal.

Podle viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol Jaroslava Jiráska není tentokrát problém v tom, že by pedagogové nevěděli, co je čeká. „Ministerstvo se hodně snažilo a metodické pokyny jsou rozsáhlé,“ ujistil. Věří, že jsou díky tomu školy nejméně z 90 procent připraveny.