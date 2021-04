Legenda, která vznikla v podzemí. Před padesáti lety se zrodilo divadlo Sklep

„Uspořádali jsme předpubertální večírek, a protože jsme ho chtěli zpříjemnit, doplnili jsme ho představením, které se odehrávalo na kredenci ve sklepě mé babičky,“ vzpomínal architekt, herec a výtvarník David Vávra. Na tomto místě pak rozehrávali své první divadelní hříčky s dalším hercem a pozdějším režisérem Milanem Šteindlerem.

Po jednom zvlášť povedeném večírku prý ale babičce došla trpělivost a ze sklepa je vyhodila. Mladičkým hercům však z této doby zůstaly krátké scénky a básně. Zpočátku sloužily pro pobavení jejich přátel.

V druhé polovině sedmdesátých let začala dvojice spolu s kamarády vystupovat i veřejně. „Oni vlastně na naše jeviště přinesli postmodernu. Najednou se na jevišti objevilo něco, co jsme tady do té doby vůbec neznali a co na oficiálních scénách bylo nemyslitelné. To byla destrukce a demolice divadelního kánonu,“ popsal v dokumentu Tajemství divadla Sklep teatrolog Jan Dvořák, který tehdy publikoval články v časopise Scéna. Mimo jiné právě i o divadlu Sklep.