Vávra vyrazil směr Karlštejn, Hanák na brigádu. Před třiceti lety vznikla Pražská pětka

„Vznik Pražské pětky byl absurdní a nečekaný. To jsem ještě studoval FAMU a přišel Karel Czaban, vedoucí tvůrčí skupiny z Barrandova, jestli nechci natočit videoklip. Já jsem řekl, že znám pět divadel a natočili bychom pět videoklipů. On řekl, abychom přinesli scénář. Tak jsem zadal šéfům všech pěti divadel, aby napsali scénář na klip, a oni mi napsali scénář na celovečerní film,“ vypráví režisér a herec Tomáš Vorel.

Pantomimická skupina Mimóza sehrála grotesku o strastiplném výletě jedné pražské rodinky v čele s Evou Holubovou a Davidem Vávrou „Směr Karlštejn“, výtvarné divadlo Kolotoč připravilo stylizované výtvarné vystoupení „Bersidejsi“, recitační skupina Vpřed veršovala satiru „Oldův večírek“ o chlapci, který pracuje jako údržbář v hotelu, a baletní jednotka Křeč tančila podobenství nazvané „Barvy“.

„Ta doba byla šedivá a bylo potřeba si dělat radost. Občas jsem to říkal v souvislosti s naším divadlem, ale platí to i pro Barvy, že my jsme si vytvářeli ve společnosti nějaký hrad, utíkali jsme se dovnitř a tam jsme mohli dělat, co jsme chtěli, svoje slavnosti, svůj svět,“ říká režisér a choreograf Michal Caban, který na vznik Pražské pětky vzpomínal v pořadu Kultura+.