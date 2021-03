Zemřela Marie Šupíková. Byla jednou z nejaktivnějších lidických pamětnic, vyzdvihl Stehlík

Marie Šupíková byla jedním z lidických dětí vybraných nacisty na takzvanou převýchovu. Pod novým jménem žila nejprve v Polsku a poté v Německu. Do Československa se vrátila v roce 1946 a setkala se se svou matkou, která ale na konci roku 1946 na následky věznění v koncentračním táboře zemřela. Otec byl zavražděn v Lidicích.

Podle ředitele lidického památníku Eduarda Stehlíka, který se s ní přes 30 let přátelil, překonala covid a byla očkovaná, zemřela na jiné zdravotní komplikace. „Byl to člověk, který si prošel neuvěřitelnými věcmi,“ uvedl Stehlík s tím, že svědectví o hrůzách války nejmladším generacím předávala celý život. Až do začátku pandemie se účastnila besed, během kterých poutavě vyprávěla.