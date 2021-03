Povolání zdravotníků je správně, vláda je ale ve vleku pandemie, shodují se politici

Vládu ale spíše podporuje, v současné situaci by podle ní vyslovení nedůvěry uškodilo. „Měla bych velké dilema při hlasování o důvěře, ne proto, že bych byla obdivovatel vlády, ale protože si myslím, že by to občanům nic nepřineslo,“ předpokládá Vostrá.

Chápe rozhodování ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), který v proměnlivé situaci k převozům zatím nesáhl. Kdyby bylo rozhodnutí na něm, tak by například v případě Chebu, který je u hranic a do německých nemocnic je to z něj blízko, pacienty převážel. Nesouhlasí ale s tím, že by vláda situaci řešila na poslední chvíli.

Kapacita nemocnic začíná být na maximu v celé republice. Vláda ale zatím nevyužila nabídek například Německa a neposlala české pacienty do tamních nemocnic. Sám Martin Kolovratník z hnutí ANO se považuje za proevropského člověka a nabídku sousedů by akceptoval o něco dříve.

„Lidé ztratili důvěru ve vládu a nevím, jestli výměna na pozici hlavní hygieničky je důležitá k tomu, aby lidé viděli světlo na konci tunelu, aby se důvěra v opatření vrátila,“ říká Fiala. Někdo by ale podle něj měl být zodpovědný za špatné zvládání epidemie v Česku. Lidé by dle něj měli být především partneři vlády.

„O práci paní hygieničky Rážové informace nemám, takže nedokážu říct, zda je výměna namístě, nebo není,“ říká Vostrá. Stejně jako se za poslední rok často mění ministr zdravotnictví, tak ani výměna hygieničky podle ní nepřispívá k hladkému chodu řešení pandemie. „Vždycky někdo nastoupí, trvá to měsíc, dva a už se zase spekuluje, jestli by neměl končit,“ myslí si Vostrá.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný po jednání vlády rovněž potvrdil, že uvažuje o odvolání hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Nahradit by ji mohla ředitelka moravskoslezské hygieny Pavla Svrčinová. Martin Kolovratník si není jistý, jestli je dobré měnit hygieničku v časech epidemie, pokud ale na její místo přijde odborník, kterému lidé věří, tak by změna mohla být podle něj k lepšímu.

Žádost o čínskou vakcínu

Prezident Miloš Zeman požádal na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) Čínu o dodávku její vakcíny Sinopharm proti nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Blatný přitom tvrdí, že chce používat jen vyzkoušené a ověřené vakcíny pro Evropskou unii.

Podle Martina Kolovratníka lze v Česku používat jen vakcíny schválené evropským a českým úřadem pro kontrolu léčiv. V poslaneckém klubu ANO však dle něj panují rozdílné názory.

Předseda vlády požádal prezidenta republiky, aby se obrátil na prezidenta ČLR s žádostí o dodání čínské vakcíny Sinopharm. Pan prezident této žádosti vyhověl a napsal prezidentu ČLR. Podle zprávy velvyslanectví ČR v Pekingu se čínská strana rozhodla této žádosti okamžitě vyhovět. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 3, 2021

Radim Fiala opakuje, že by vakcinace měla být dobrovolná a lidé by si měli moci vybrat vakcínu. Dle jeho názoru by ale vakcína měla být schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Pro nás není důležitá evropská agentura, pro nás je důležitý český ústav, avizuje Fiala. Pokud by vakcínu schválil, sám Fiala by se jí nechal naočkovat.

Podle výzkumu agentury STEM/MARK, by se ale většina Čechů nechala naočkovat pouze schválenými vakcínami. „Já to spíš beru tak, že je to snaha vlády zrychlit očkování, jestli se tou vakcínou bude očkovat ale bude záležet na Státním ústavu pro kontrolu léčiv a ministerstvu zdravotnictví,“ hodnotí snahu využívat také čínské vakcíny Vostrá.