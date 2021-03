Těžce nemocných je dosud nejvíc. K očkování se hlásí statisíce sedmdesátníků

Ministerstvo zdravotnictví už také povolilo používání neregistrovaného léku od firmy Regeneron, jeho použití už dříve doporučil lékový ústav. Je pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Ministerstvo udělilo výjimku pro dvanáct tisíc dávek, do Česka by měly dorazit od března do května. Povolení bude platit do konce letošního roku.

Od středy musí začít podniky nad 250 zaměstnanců povinně testovat své pracovníky, od pátku se povinnost bude týkat i menších firem s více než padesáti lidmi. Přednosta ústavu mikrobiologie v Motole Pavel Dřevínek v ČT vyjádřil obavy ze zmatku: „Když testujeme materiál, tak si musíme být naprosto jistí, že nemůže dojít k jeho záměně, a to už při odběru. Je otázka, jak se to v prostředí, které není zdravotnické, uchopí a zvládne.“ Z Německa jsou totiž známy i případy „kšeftování“ s negativními testy.

Ohledně frekvence testování doplnil, že u PCR testů, které jsou citlivější, tedy přesnější, by stačilo jednou týdně, u antigenních by doporučoval minimálně dvakrát týdně.

Velké podniky musí mít všechny pracovníky otestované do 12. března, menší do poloviny měsíce. V první fázi by tak deset tisíc podniků mělo otestovat přes dva miliony pracovníků. Povinné bude testování jen pro ty, kteří docházejí do práce, zaměstnanci pracující z domova ho podstupovat nemusí.

Policisté v pondělí odepřeli vstup do okresu v 1527 případech

Policisté první den platnosti omezení volného pohybu lidí mezi okresy zkontrolovali více než 53 tisíc vozidel, v 1527 případech lidem neumožnili vstup do okresu. „Většina cestujících však měla doklady v pořádku a setkávali jsme se s pochopením a vstřícností. Všem za to děkujeme,“ uvedli policisté.

Policejní prezidium už dřív uvedlo, že policisté budou v souvislosti s omezením volného pohybu lidí hlídkovat v Česku na 500 vybraných stanovištích na významných dopravních tepnách. Vedle toho budou pohyb lidí kontrolovat mobilní hlídky podle vyhodnocení místních policejních velitelů. Od úterý policii s kontrolami pomáhá také 3834 vojáků a 270 příslušníků Celní správy, dohromady bude v následujících týdnech nasazeno přes třicet tisíc lidí.

Vláda od pondělí výrazně omezila volný pohyb obyvatel. Hranice okresů lze překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Vycházky, běh a další aktivity jsou do 21. března možné jen na území obce, v níž dotyčný žije.

Při cestě do práce mimo okres bydliště je třeba se prokázat potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pokud je z nich jasné, že pracovník potřebuje cestovat do jiného okresu. Pro cestu k lékaři či na úřad mimo okres je potřeba formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty.

K očkování se první den registrovalo dvě stě tisíc lidí nad 70 let

Další nadějí pro zkrocení pandemie je očkování, které se v pondělí otevřelo pro sedmdesátníky. Za první den se jich zaregistrovalo na dvě stě tisíc. Přibližně 13 500 z nich má i termín, vyplynulo z informací Chytré karantény. Systém podle vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal žádné potíže.

Od pondělí mohou své pacienty z řad sedmdesátníků, kterých je v Česku zhruba milion, hlásit k očkování i praktičtí lékaři. Upozorňují na to, že lidé, kteří se chtějí nechat očkovat u nich, by se měli ozvat přímo jim a neměli by se sami hlásit do registračního systému. Do něj je pak zapíše lékař.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v Česku zhruba 440 tisíc, byla registrace spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele.