Stále čekáme na informace a instrukce z ministerstva, řekl k testování zástupce zaměstnavatelů

Termín, do kdy má proběhnout první kolo testování ve firmách, je podle Weisnera šibeniční. „Děláme všechno proto, aby naše podniky věděly, jak se k tomu postavit,“ řekl s tím, že KZPS už pro společnosti vypracovala manuál, ve kterém jsou všechny informace o tom, co musí mít zajištěné, nebo jak mají mít připravené prostory.

Jan Weisner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) v ČT uvedl, že s ministerstvem průmyslu a obchodu jednal už v sobotu. „Pracovníci ministerstva zpracovali jednotlivé manuály, které jsme hned rozšířili mezi naše členy a naše podniky,“ řekl. Otázkou podle něj je, kdy se podaří dostat testovací sady do všech podniků. „Je to strašně krátká doba,“ dodal.

KZPS jedná i s ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, jak postupovat, když zaměstnanec test odmítne. „My jsme dostali takovou odpověď, že nám to bude sděleno a že ze zdravotního hlediska jsou testy nařízeny, čili musejí to (zaměstnanci) prostě absolvovat. To ale není odpověď,“ upozornil Weisner s tím, že podniky potřebují přesně vědět, co mohou v případě odmítnutí testování udělat. „Budeme dále urgovat ministerstvo práce a sociálních věcí,“ řekl.

Obavy ze záměny

Přednosta ústavu mikrobiologie v Motole Pavel Dřevínek v ČT vyjádřil obavy ze zmatku: „Když testujeme materiál, tak si musíme být naprosto jistí, že nemůže dojít k jeho záměně, a to už při odběru. Je otázka, jak se to v prostředí, které není zdravotnické, uchopí a zvládne.“ Z Německa jsou totiž známy i případy „kšeftování“ s negativními testy.

Zdůraznil, že u odběrových antigenních míst se zdravotníky, kde se testuje na místě, žádné podobné zkušenosti hlášené nejsou. Proto se kloní k odběru od vyškoleného specialisty. „Samoodběr je ústupek, aby bylo možné získávat materiál v tom množství.“

Ohledně frekvence testování doplnil, že u PCR testů, které jsou citlivější, tedy přenější, by stačilo jednou týdně, u antigenních by doporučoval minimálně dvakrát týdně.