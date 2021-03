ŽIVĚ: Poslanci projednají vyšší nemocenskou v karanténě

Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je vyšší nemocenská spravedlivější a administrativně méně náročná, ale také dražší. Šéfka resortu uvedla, že bez razantnějších opatření by se nepodařilo v Česku šíření epidemie omezit a situaci výrazněji zlepšit.

Lidé v karanténě by měli dostávat podle vládního návrhu 100 procent redukovaného výdělku místo 60 procent. Opatření má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými covidem-19 nastoupili do karantény a hlásili své kontakty. Vláda původně navrhovala dávat k nemocenské až 370 korun denně. Kvůli takzvaným přílepkům sněmovna návrh nakonec zamítla.

Opoziční hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a KDU-ČSL s dočasným zvýšením nemocenské na 100 procent redukovaného výdělku souhlasí. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové není takové navýšení ale úplně spravedlivé vůči lidem, kteří stále chodí do práce. Navýšení na 90 procent mzdy je podle šéfky TOP 09 férovější. Za důležité taky považuje kontrolovat, zda lidé skutečně karanténu dodržují. Stoprocentní nemocenská by podle Pekarové Adamové mohla být zneužitelná. Naopak komunisté s návrhem nemocenské nesouhlasí a jsou pro jednorázový příspěvek za den karantény.

Zaměstnanci i pracovníci na dohodu s nemocenským pojištěním by měli v karanténě mít sto procent svého redukovaného výdělku, a to zpětně od 1. března. Nárok na vyšší náhradu by neměli lidé, kteří se do karantény dostali do pěti dnů po návratu ze zahraniční dovolené.