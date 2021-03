Vláda schválila zvýšení nemocenské z 60 na 100 procent na březen a duben

Vláda souhlasila před nedávnem s příspěvkem pro lidi v karanténě, a to 370 korun za den nejvýš po deset dnů. Zákon podpořila sněmovna, přidala ale takzvané přílepky. Senát tyto dodatečné změny škrtl a prodloužil poskytování podpory z deseti na 14 dnů. Sněmovna ale v pátek normu neschválila.

Podle Maláčové se epidemická situace v Česku za pár týdnů zhoršila, proto bylo nutné upravit i návrh. Příspěvek by se mohl zvednout až na 500 korun na den, vláda ale vybrala druhou variantu a bude se vyplácet stoprocentní nemocenská.

„Pro lidi to vyjde stejně, rozdíl je v administraci. Kloním se ke stoprocentní nemocenské po dobu příštích dvou měsíců, tedy po dobu nezbytně nutnou, je to mnohem jednodušší administrativně,“ uvedla ministryně.

Právě jsme na vládě schválili 100% nemocenskou pro všechny, kteří musejí zůstat doma v karanténě nebo izolaci kvůli infekčnímu onemocnění‼️🙏 A to na měsíce březen a duben. Zítra návrh projedná Sněmovna, ve středu Senát. Držte palce! — Jana Maláčová (@JMalacova) March 1, 2021

„Levnější než den lockdownu“

Příspěvek 500 korun za den po dva týdny by dostávali jen lidé v karanténě, kterou by nařídil lékař či hygienici. Vyšší nemocenskou by měli všichni lidé s jakoukoliv chorobou i pracovníci v karanténě.

„Stoprocentní nemocenská je drahá, ale celkové náklady za dva měsíce, které zaměstnavatelům proplatí stát, jsou levnější než den lockdownu,“ míní Maláčová. Kolik bude navýšení nemocenské stát, ale neupřesnila.

Maláčová versus Schillerová

Páteční neschválení původního zákona s bonusem v dolní komoře vyvolalo na Twitteru o víkendu slovní přestřelku mezi Maláčovou a šéfkou státní pokladny Alenou Schillerovou (za ANO). Ta uvedla, že příspěvek se musí schválit a že ministryni práce nabízí pomocnou ruku.

Maláčová Schillerové vzkázala, že bude stačit, když nebude prosazení navýšené částky blokovat. Schillerová jí zas odpověděla, že se vše na sílu protlačit nedá, je nutné hledat kompromis a bez přílepků by norma hladce prošla.



Ve @snemovna neprošel příspěvek 370 Kč/den pro zaměstnance v karanténě či izolaci. Ti teď musí čekat. Pro OSVČ v karanténě ale bonus 500 Kč/den už platí. To musíme narovnat a najít rychle s opozicí i @SenatCZ řešení. Na @MinFinCZ na tom pracujeme, @JMalacova nabízím pomocnou ruku — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 27, 2021

Pokračování české vakcíny

Vláda dprojedná i pokračování projektu české vakcíny, jejíž vývoj byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Vyplývá to z materiálu, který připravilo ministerstvo zdravotnictví. Úřad si od pokračování slibuje to, že by domácí vakcína mohla chránit i proti novým mutacím koronaviru, které se rychleji šíří a mohou oslabit účinnost nyní používaných vakcín. Náklady na další fázi vývoje, která by zahrnovala výrobu látky pro klinické zhodnocení její bezpečnosti a účinnosti, se předběžně odhadují až na 250 milionů korun.

Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Koordinátorkou týmu byla poslankyně ANO, kardioložka Věra Adámková. Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) loni v prosinci řekl, že ve vývoji není třeba pokračovat, protože bude brzy k dispozici vakcína komerční. Dosud byly v EU registrovány tři vakcíny. Očkování kvůli nedostatku očkovacích látek ale není tak rychlé, jak se předpokládalo.

Český projekt si v minulosti vysloužil kritiku odborníků. Například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) loni v květnu řekl, že většina světových týmů jde při vývoji vakcíny jinou cestou než tým Adámkové.