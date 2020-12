Ve vývoji české vakcíny není důvod pokračovat, oznámil Blatný. Projekt považuje za úspěšný

„ČR disponuje týmem odborníků, který je schopen ve velice krátkém čase naplnit úspěšně první fázi vývoje nové vakcíny. V krátké době bude dostupná vakcína komerční, proto není důvod v projektu pokračovat,“ uvedl ministr Blatný.

„Byla vyvinuta vakcína, která je schopná vytvořit imunitní odpověď u myšího modelu. To vakcína měla za úkol a to splnila,“ dodal. Podle něj je dohoda, že výzkumný tým bude udržovaný v pohotovosti, pokud by byl znovu potřeba. Pracovali v něm odborníci ze Státního zdravotního ústavu, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Institutu klinické a experimentální medicíny.