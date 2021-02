Výstava o maršálu Koněvovi i s jeho sochou by mohla být v Domě pážat nebo na Strahovském stadionu

„Expozici o maršálu Koněvovi chystáme v Domě pážat na Hradčanech. V budoucnu se ale nabízí Strahovský stadion, kam budeme naše muzeum společně s výstavou přesouvat,“ uvádí ředitel Kalous. Dům pážat je dočasným sídlem, protože se s magistrátem dohodl na přemístění. Tomu bude předcházet rekonstrukce stadionu.



„Jsme doposud v počáteční fázi plánů na rekonstrukci, která bude trvat několik let. Víme ale, že muzeum by se mělo umístit do jedné z kratších tribun, tedy buď severní, nebo jižní,“ říká Václav Vorlíček, asistent náměstka primátora pro oblast územního rozvoje a plánovaní.

Muzeum si vzhledem k vládním nařízením stále není jisté, na kdy by mělo akci naplánovat. „Je možné, že bychom za podmínky zlepšování pandemie od léta dokázali už příští rok expozici v Domě pážat zpřístupnit veřejnosti,“ sděluje ředitel. „Máme samozřejmě i záložní plány. Ve hře je stále přespříští rok, ale i online verze expozice,“ dodává Kalous.