Rizikové skóre se drží na 68 bodech. Nošení respirátorů vláda pouze doporučí, řekl Hamáček

V Česku v úterý přibylo 9144 případů covidu, což je proti pondělí asi o 2200 víc. V mezitýdenním srovnání je nárůst opět nižší, a to zhruba o 500. V úterý bylo s covidem hospitalizováno 6043 lidí, což je podle aktualizovaných dat ministerstva zdravotnictví o 152 méně než v pondělí. Počet pacientů v těžkém stavu klesl na 995. S nákazou se nyní v Česku potýká téměř 99 tisíc lidí. Celkem laboratoře potvrdily přes 956 tisíc nakažených. Zemřelých s covidem je 15 791. Podle denního nárůstu nově zachycených případů epidemie v Česku zpomaluje. Podíl pozitivních testů v úterý stoupl na 31,66 procenta z pondělních 24 procent, vyšší byl naposledy 10. ledna. Počet očkovaných celkově přesáhl 222 tisíc, mělo by se ale přerušit V úterý dostalo vakcínu přes 12 tisíc lidí. Druhou dávku zdravotníci aplikovali 3334 lidem, jde tak o nejvyšší počet ukončených očkování v jednom dni. Od začátku vakcinace vykázali zdravotníci v Česku 222 450 očkování, dokončené očkování má 17 622 lidí. Podle dat ministerstva nejvíce dávek, téměř 60 tisíc, bylo podáno v Praze, naopak nejméně, zhruba 3900, v Karlovarském kraji. V Praze dostalo nejvíce lidí i druhou dávku vakcíny, přes 6700. Druhý je v tomto ohledu Jihomoravský kraj, kde bylo druhou dávkou naočkováno na 4760 lidí.

K očkování proti covidu-19 se podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) registrovalo nebo jím už prošlo asi 60 procent seniorů nad 80 let. Stát by chtěl ale dosáhnout vyššího procenta vakcinovaných v této věkové skupině. I proto se zpozdí otevření registračního systému pro zájemce nižšího věku. Lidé nad 80 let také dostanou dopis o očkování proti nákaze. Ministerstvo zdravotnictví ale ve středu doporučilo přerušit na dva týdny očkování první dávkou a pozastavit rezervace. Vyhodnotit situaci v konkrétním regionu musí primárně krajský koordinátor očkování, uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Důvodem je nedostatek vakcíny a nutnost podání druhé dávky těm lidem, kteří už dostali první. „Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů,“ řekla mluvčí. Vyhodnocení situace v daném kraji podle ní náleží primárně krajskému koordinátorovi očkování. Podle Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny. Na doporučení ministerstva upozornil Radiožurnál s odvoláním na středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Některé kraje, včetně středočeského, zrušily zarezervované termíny pro seniory, kteří se už k očkování zaregistrovali. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale není nedostatek vakcín takový, aby se muselo přerušit očkování, není pouze žádoucí prodlužovat lhůtu 28 dní mezi jednotlivým očkováním.

Reprodukční číslo mírně stoupá od 16. ledna Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, se mírně zvyšuje už desátý den v řadě. Postupně od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje. Bodově se nyní na hodnotě indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukční číslo v rozmezí 0,8 až 0,9, je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1, přičítá se do skóre devět bodů. Z dalších kritérií, ze kterých se index vypočítává, je 16 bodů za průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a za čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory rovněž 16 bodů. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v současné době ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají. Nošení respirátorů nebude povinné, řekl Hamáček Na zastavení poklesu v počtu nakažených lidí za den upozornil vicepremiér Hamáček. „Situace je vážnější než v minulých týdnech,“ řekl na tiskové konferenci po jednání Ústředního krizového štábu. Připomněl také vysoký počet hospitalizovaných a potvrzení britské varianty viru na českém území. Jakékoliv uvolnění opatření by znamenalo okamžité přetížení českého zdravotnictví. Právě zdravotníci podle něj pracují z posledních sil.

přehrát video Brífink po jednání Ústředního krizového štábu 27. ledna Zdroj: ČT24

Nošení respirátorů přesto podle Hamáčka nebude povinné v hromadné dopravě nebo v místech s vyšší koncentrací osob, jako jsou obchody. Vládou budou pouze doporučené. Jejich ceny stát zatím regulovat nehodlá, mohl by se ale domluvit s řetězci, aby tyto prostředky prodávaly s nulovou nebo minimální marží. „To je cesta hodná následování,“ popsal ministr systém, který funguje například v Německu. Ochranných pomůcek, stejně tak jako zdravotnického materiálu potřebného k očkování, je podle něj v Česku dostatek.

Protiepidemický systém by se měl změnit Ministři se budou zabývat změnmi v systému PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v něm chce zohlednit stav v přetížených nemocnicích. Zmírnění opatření podmiňuje tím, že hospitalizovaných pacientů s covidem nebude více než tři tisíce. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem šesti tisíc. Změny v protiepidemickém systému PES ve středu večer projedná vláda. V pátém stupni pozměněného systému opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách. Počítá se také se zavedením možnosti v nejpřísnějším stupni půjčovat knihy z výdejních okének veřejných knihoven.