Přehledně: Jak se nechat očkovat proti koronaviru

Pro koho očkování není vhodné? Vakcína proti koronaviru se nedoporučuje pro děti do 16 let a také těhotné ženy. Z bezpečnostních důvodů totiž byly tyto skupiny z testování vakcín zatím vyloučeny. Některé společnosti už ale uvedly, že by chtěly spustit testy i s těhotnými ženami. První „vlaštovkou“ je vakcína od společnosti Pfizer, která má od loňského podzimu povolení pro testy očkování na dětech ve věku od 12 let. Zkoušky vakcíny u těhotných zvažují od roku 2021 společnosti Johnson & Johnson, Moderna i Pfizer.

Očkování a imunita Může vakcína proti covidu-19 způsobit nemoc samotnou? Žádná z vakcín proti covidu-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo se dostávat do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou. Může člověk virus dál přenášet, když už onemocnění prodělal nebo se nechal očkovat? Podle odborníků může. Vědci si nemůžou být stroprocentně jistí. „U té přirozené infekce nějaká imunologická pamět vznikne. Ale nemusí být dostatečně dobrá u všech. To samé je i u vakcinace. Například u vakcíny od Pfizeru víme, že účinnost je asi 95 procent, to znamená, že asi 95 procent lidí bude mít nějakou imunologickou pamět,“ vysvětlil imunolog z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Zdeněk Zdražil. Co se stane, pokud na očkování půjdeme, když budeme nakažení, ale nebudeme mít žádné příznaky? Neměl by to být problém, zatím se neprokázalo, že by došlo ke zhoršení příznaků. Jak dlouho nás ochrání imunita po prodělání nemoci a jak dlouho po očkování? Vypadá to, že po prodělané infekci vydrží protilátky v těle zhruba tři až pět měsíců, ale buněčná imunita by měla vydržet podle vědců i déle. U očkování je to podobné. Data ale zatím nemají odborníci dostatečná vzhledem k tomu, že se s očkováním teprve začalo.