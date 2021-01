Husté sněžení komplikovalo dopravu. Kamiony zastavilo i na dálnici

V Karlovarském kraji sněžení ztížilo provoz dopoledne i na hlavních tazích. Například na dálnici D6 v Loučkovském kopci uvázly kamiony, které se nemohly rozjet na zasněžené vozovce. Některá nákladní auta se je snažila objet a omezovala tak plynulost provozu. Dopravu tam v nejhorších chvílích řídila policie. Odpoledne se dopravní situace zlepšila, když teploty vystoupaly nad nulu. Sněhové přeháňky sice pokračovaly, ale večer mají podle předpovědi meteorologů zřejmě ustávat.

Třeba v Plzeňském kraji se ale ještě odpoledne držela rtuť kolem nuly a husté sněžení přetrvávalo. Nejproblémovější jsou podle silničářů oblasti Českého lesa, Tachovska a okresu Plzeň-sever, zejména v okolí Bezvěrova a Úněšova.

Žádná auty zatarasená nebo zavátá silnice není, ale někde se mohou řidiči zdržet, zejména na silnicích třetí třídy, řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Hlavní tahy jsou podle něj sjízdné, ale na vedlejších trvá sypačům až tři hodiny, než se vrátí zpět na problémová místa. „Ve stoupání mohou mít problémy kamiony,“ dodal.

Hasiči v Plzeňském kraji zaznamenali zvýšený počet nehod a dopravních problémů. Mezi Málkovem a Novou Vsí na Tachovsku uvázl po poledni kamion s nákladem a jeden kamion s nákladem kamení se u Malých Dvorců na Tachovsku převrátil. Sníh také hasičům značně zkomplikoval zásahy. „Obtížně se dostáváme na odlehlejší komunikace a místa. Někde necháváme vozy tam, kam ještě dojedeme, a zbytek jdeme pěšky,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Ve Středočeském kraji se zastavil provoz části autobusů

Také ve středních Čechách byly kvůli sněhu problémy. Silničáři tam poslali do terénu zhruba 150 sypačů, řekl pracovník dispečinku krajských cestářů. Pražská Technická správa komunikací (TSK) v úterý vyslala do ulic více než sedmdesát sypačů, sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Ve středočeské Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko vznikly problémy kvůli tomu, že tam cestáři nemohou silnice solit. Ošetřují je jen inertním posypem, což je třeba štěrk. „Měli jsme dvě nebo tři hlášení od policie, že tam stojí nákladní auta v kopci a že to nemohou vyjet. Ale přitom posypané to bylo,“ uvedl dispečer.

Na trase mezi pražským Smíchovem a Dobřichovicemi byl zase dočasně zastaven provoz autobusů. Podle cestářů se jedná o letitý problém, protože je tam zastávka v kopci.

Sněhu dosud napadlo podprůměrně

Celkově ale sněhu v Česku tuto zimu dosud napadlo jen podprůměrně. Například v Brně napadlo zatím sněhu jen 45 procent dlouhodobého průměru a v Doksanech na Litoměřicku jen šest procent.

Nejlépe je na tom Lysá hora, kde se objem sněhových srážek dostal až téměř na úroveň průměru. Na blogu brněnských hydrometeorologů to uvedl klimatolog Pavel Zahradníček. Zatím podle něj tato zima potvrzuje klimatické modely do roku 2100, podle nichž bude sněhu v Česku ubývat, a to hlavně od středních poloh níže.