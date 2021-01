Podmínkou jmenování premiérem je výhra ve volbách a zajištění koalice, avizuje Zeman

Zeman v rozhovoru odpovídal na otázku, zda by jmenoval premiérem předsedu Pirátů Ivana Bartoše, pokud by koalice Pirátů a STAN vyhrála volby. „To je velmi jednoduché. Pan Bartoš musí vyhrát volby, to je základní podmínka, abych ho jmenoval premiérem,“ uvedl. „Já si počkám na povolební situaci. Ať už to bude kdokoliv, bude muset mít kromě vítězství ve volbách také zajištěnou - pokud nedostane 51 procent - nějakou koalici,“ dodal.

Bartoš v sobotu oznámil, že bude usilovat o schůzku s prezidentem, aby se ho zeptal na jeho postoj k povolebnímu sestavování vlády. „Já se s panem Bartošem samozřejmě rád sejdu, stejně jako jsem se setkal a setkávám s řadou dalších lidí,“ řekl k tomu Zeman.

Čím víc času, tím lépe

Ohledně kritiky vyhlášení termínu voleb Zeman připomněl, že ústava neříká, s jakým časovým předstihem má prezident volby vyhlásit. Pandemie podle něj může narušit i volební kampaň, a to například ztrátou možnosti kontaktní kampaně s občany.

„Voliči by měli dostat poctivou a důkladnou informaci o programech jednotlivých stran a osobnostech jednotlivých kandidátů, a to chce čas. Volební kampaň by se měla přenést na internet, samozřejmě i do televizních diskusí. Právě proto musí být kampaň delší,“ prohlásil.