Major Zeman řešil první případ před 45 lety. Postupně mě zničil, říkal o své nejslavnější roli Vladimír Brabec

Přišli tak spolu na příběh Jana Zemana, který se po válce vrátil z koncentračního tábora a jako uvědomělý občan vyslyšel výzvu a vstoupil do bezpečnostního sboru. Atraktivní hrdina, který je zároveň protikladem drsných a nedbale přežvykujících zabijáků z amerických filmů, se postupem času vypracuje až na náčelníka pražské kriminálky. Seriálem se ale zároveň prolíná i jeho osobní život, narození dítěte nebo smrt manželky. „Svou roli tam hraje nebývalá zaplněnost seriálového světa. Opravdu zabírá české dějiny v poměrně široké perspektivě, od roku 1945 do roku 1975. Jsou tam všechny sociální typy, jsou tam i leckteré žánry filmového vyprávění. Najdeme tam rodinnou komedii, najdeme tam psychologické drama,“ popsal přitažlivost seriálu historik Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Činátl. Do podoby seriálu zasahovaly rozličné úřady od ministerstva vnitra po ústřední výbor strany. Pro vysoké komunistické funkcionáře byly pořádány speciální projekce. Činovníci strany tak chtěli nejen ovlivnit obsah pořadu, tušili také, že jim jeho popularita může přinést politické body. „To je báječné, já hraji detektiva“ Tvář dal televiznímu vyšetřovateli herec Vladimír Brabec. „Já jsem totiž nikdy nehrál detektiva nebo něco takového. Já jsem hrál spoustu jiných věcí, ale ne detektiva,“ popsal později své první pocity, když dostal nabídku na ztvárnění role.

přehrát video Ukázka z prvního dílu seriálu Třicet případů majora Zemana

V prvním díle, který měl premiéru před 45 lety, zavedl Brabec Zemana do jeho rodné vesnice, aby zjistil, kdo jej během války udal gestapu. Zároveň při tom také odhalí vraha svého otce a dostane tak nabídku na vstup do Sboru národní bezpečnosti. Vyšetřovatel v seriálu řeší známé případy, které byly využity k šíření propagandy. Zeman se tak střetává s postavami, které odpovídají například bratrům Mašínům nebo hudební skupině The Plastic People of the Universe, a diváky tak poučuje o jejich nebezpečnosti pro socialistický stát.

„Už jsem se nemohl vymanit“ Nejhlubší politický podtext měly ovšem díly, které se odehrávaly v závěru 60. let. Autorem těchto scénářů byl právě dramaturg Jiří Procházka. „Řekl jsem si, že napíšu ty nejožehavější díly, které nebude chtít nikdo udělat, a dám seriálu určitou páteř,“ popsal později. „On to uměl velmi umně napsat. Dokázal do toho dílu vnést prvky, které si člověk a divák pamatoval. Věděl, že se v díle z roku 1967 střílí na zpěvačku. Ano, v roce 1968 se skutečně střílelo na Martu Kubišovou,“ popsal Daniel Růžička děj dílu Klauni. „Vždyť vlastně všechno se nějakým způsobem stalo, ale ono se to stalo jindy, stalo se to jinak a byly z toho jiné důsledky,“ vysvětlil badatel.

přehrát video Ukázka z dílu Klauni seriálu Třicet případů majora Zemana

V tu dobu už byl podle svých slov s účinkováním v seriálu nespokojený také samotný představitel hlavní role. Na začátku totiž dostal scénář pouze několika prvních dílů, a tak nevěděl, jak se seriál rozvine. „Přišly díly, které byly hodně politicky zparchantělé. Ale nebyla možnost se z toho vymanit,“ popsal v pořadu 13. komnata. „Když se blížil díl k roku 1968, přišel za mnou pan dramaturg a řekl: ‚Co uděláme s tím šedesátým osmým rokem?' A já jsem mu říkal: ‚No, Jirko, přece nechceš, abychom s Mrkvičkou vítali ruské tanky?' To už bych nedělal. V tu chvíli by mi to už bylo opravdu jedno. Já bych rodinu nějak uživil,“ řekl Brabec. Scénář k dílu Štvanice, který popisuje události pražského jara, si bez souhlasu členů komunistického vedení netroufl schválit ani tehdejší ředitel televize Jan Zelenka. Posvětil jej tak až ideologický tajemník strany Jan Fojtík. Ve Štvanici se major Zeman dostane k soudu kvůli jednomu z dřívějších případů. Jeho děj odrážel skutečné události v Babicích, kde byli během kolektivizace zastřeleni tři komunističtí funkcionáři. Seriálový Zeman je u soudu sám nařčen ze střelby, nakonec ale spor vyhraje a později se vrátí i do čela pražské kriminálky.

přehrát video Ukázka z dílu Štvanice seriálu Třicet případů majora Zemana

Znovuuvedení majora Zemana nesla část veřejnosti s nelibostí Seriál se během komunistického režimu těšil velké popularitě, po sametové revoluci ale stejně jako řada snímků do zapomnění neupadl. Jeho druhý život začal v roce 1999, kdy se Česká televize, deset let od listopadových událostí, rozhodla uvést seriál znovu na obrazovky. „Byl kolem toho velký humbuk. Tehdy první díl sledovalo 2,3 milionu diváků, což je nepředstavitelně větší množství než dnes,“ řekl Činátl. Nad pořadem se vedly bouřlivé diskuze. Někteří jej s nostalgií obhajovali, jiní upozorňovali na úmyslné překrucování skutečných událostí a dožadovali se jeho zakázání a trestního postihu České televize.