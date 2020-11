Násilím jim stříhali vlasy a kopali i do těhotných. Nová kniha popisuje zásahy komunistů proti českým „máničkám“

„Třeba jsme nastoupili do tramvaje a tramvaják zastavil a řekl, dokud je nevyhodíte, tak dál nepojedu. Tak nás ostatní vyhodili. Nebo jsme přišli do restaurace a řekli nám, že nás neobslouží,“ potvrzuje Maryška. „Za jeden den je hlídka Veřejné bezpečnosti legitimovala třeba dvacetkrát. Každý den byli ostrakizováni a z toho, co začalo jako záliba v hudbě, se stalo politikum,“ dodává historik.

Zlom nastal v Rudolfově

Zlom přišel 30. dubna 1974. Tehdy se asi 800 příznivců undergroundu vydalo do Rudolfova u Českých Budějovic, kde se měl konat koncert skupiny The Plastic People of the Universe. Kromě toho, že byl zrušen, přijeli na místo také příslušníci Veřejné bezpečnosti.