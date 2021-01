Spalniček i neštovic loni výrazně ubylo, pomohlo omezení sociálních kontaktů i zvýšená hygiena

Podle dat Státního zdravotního ústavu prodělalo v roce 2020 plané neštovice téměř 18 tisíc lidí, což je o 58,5 procenta méně než je průměr za předchozích deset let. Ještě větší pokles registruje SZÚ u spály, a to o více než tři čtvrtiny. Počet případů spály však obecně od roku 2012 do roku 2019 klesal, oproti tříletému průměru však letošní výsledek stále znamená pokles o téměř dvě třetiny.

„Jedním z důvodů tohoto snížení by mohlo být omezení sociálního kontaktu během koronavirových opatření,“ připustil vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl. S tím souhlasí i přednostka Kliniky dětských infekčních nemocí v Brně Lenka Krbková. „Infekce u malých dětí poklesly pro snížené kontakty v dětských kolektivech, které byly většinou uzavřeny a děti byly pouze v rodinách.“

Spalniček je nejméně za dekádu

Spalničkami vloni onemocněly jen čtyři lidé, v roce 2019 jich bylo 590. Minulý rok se nemoc vyskytla ve dvou krajích. V Moravskoslezském evidují hygienici tři případy, v Jihomoravském pak jeden. Naproti tomu předloni bylo nejvíce evidovaných nakažených spalničkami v Praze, kde onemocnělo 189 lidí.

Kromě omezení sociálních kontaktů je dalším důvodem pro pokles případů podle Kynčla i vyhasnutí loňského ohniska. „Také se výrazně omezil příchod cizinců, zejména z Ukrajiny, kde probíhala rozsáhlá epidemie,“ doplňuje Kynčl.