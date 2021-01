V případu exdetektiva Vokála vypovídal bývalý šéf protimafiánského útvaru Šlachta

Na lavici obžalovaných sedí exdetektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luděk Vokál stíhaný za vynášení informací. Komentovat to ale nechce. „Ale nechme toho, co kdybyste se zeptal na GIBSu a zeptal se Chovance a spol.,“ ohradil se Vokál.

Spolu s ním čelí obžalobě i podnikatel Albin Arifovič. Podle obžaloby dával Vokálovi za informace odměny, a to osobní automobil nebo luxusní telefon. „Všechno, co napíšete, je podnět pro GIBS, jo? Budete mít žalobu,“ prohlásil Arifovič.

Státní zástupce tvrdí, že Luděk Vokál vynášel informace ze spisů protidrogové centrály, ale také například o šéfovi ČEZ Danielu Benešovi nebo lobbistovi Romanu Janouškovi.

„Pan Vokál je žalován pro jednání, které je kvalifikováno jako přečin zneužití pravomoci úřední osoby, je také žalován pro zločin přijetí úplatku,“ vysvětluje státní zástupce Michal Moravský.

O vynášení informací Šlachta nevěděl

Podle Vokála měl ale na jeho místě u soudu sedět Šlachta, a ne on. Právě Vokálův někdejší nadřízený Šlachta přišel k soudu jako svědek. „To co jsme mohli, jsme uvedli tehdy ve vyšetřovací komisi v parlamentu, a jestli má pan Vokál nějaké jiné informace, tak proto jsme u soudu,“ vysvětlil Šlachta a dodal, že byl vyšetřován zhruba rok a vyslýchán i Generální inspekcí bezpečnostních sborů. „Samozřejmě z těch oznámení nebylo nic, to byl takový hon na Šlachtu,“ dodal.

Jednání soudu bylo bez veřejnosti. Šlachtův výslech za zavřenými dveřmi nakonec trval přes dvě hodiny. Už předem řekl, že o vynášení informací ze strany tehdejšího detektiva Vokála nic neví. „Hlavně pan Vokál nebyl ani v týmu, který zpracovával paní Nagyovou a pana Janouška,“ uzavřel Šlachta. Podle něj je tak na každém detektivovi, jakým způsobem se svými zdroji pracuje. To, jestli Vokál hranici překročil, ale musí zvážit soud, myslí si Šlachta.

Podle státního zástupce páchal bývalý detektiv protimafiánského útvaru Vokál trestnou činnost v letech 2010 až 2015. Hlavním důkazem jsou policejní odposlechy. Ty by měl soud pouštět v příštích týdnech.