Vláda prodloužila nouzový stav, rizikové skóre odpovídá pátému stupni a dál roste

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 79 dnech a v polovině ledna se přehoupne přes stovku; kabinet Andreje Babiše v úterý v Poslanecké sněmovně získal souhlas pro to, aby se nouzový stav prodloužil až do 22. ledna. Vláda to nyní schválila na svém středečním jednání.

Zpřísnění může nastat 27. prosince

Kabinet současně zváží, zda se Česko nepřesune do pátého, a tedy nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému PES. Naměřené skóre mu už v úterý odpovídalo pátým dnem v řadě, ve středu dokonce překonalo dosavadní hodnoty a vystoupalo ze 76 na 81 bodů (ze stobodové škály).

V pátém stupni je index PES ve všech krajích s výjimkou Prahy. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, který má 86 bodů ze sta. Nejvíce krajů, sedm, má skóre 81 bodů.

Podle dřívějších informací ministerstva zdravotnictví měla Česká republika přecházet do příslušného (rizikovým skórem naznačeného) stupně ve chvíli, kdy mu měřené body odpovídají aspoň po dobu tří dní. Dosud platí omezení čtvrtého stupně, navíc s řadou výjimek (otevřené zůstávají obchody). Ministr Blatný uvedl, že pokud ke zostření dojde, začnou tvrdší opatření platit zřejmě hned po Štěpánovi 27. prosince.

Při pátém stupni pohotovosti by měly být proti čtvrtému znovu téměř úplně uzavřeny školy, s výjimkou mateřských škol a prvních a druhých tříd základních škol. Platil by také zákaz nočního vycházení už od 21:00 do 05:00. Stejně jako ve čtvrtém stupni by měly být zavřeny restaurace, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb.