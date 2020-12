Problém v koalici nejsou peníze pro armádu, ale daňový balíček, řekl místopředseda ČSSD

Státní rozpočet pro rok 2021 prošel ve sněmovně díky hlasům obou vládních stran a komunistů. Ti návrh podpořili poté, co vláda souhlasila s tím, že přesune deset miliard korun z částky vyhrazené pro armádu do rozpočtové rezervy. Obě vládní partaje to zprvu odmítaly, nakonec však souhlasily. Podle Šmardy proto, že se ve skutečnosti nic nezmění.

„Sociální demokracie tlačila na premiéra, dokud byl spor o tom, že se vezmou peníze armádě a nikdy se do kapitoly armády nevrátí. Ve chvíli, kdy došlo k dohodě na tom, že budou z kapitoly armáda peníze přesunuty do rozpočtové rezervy, kde je vláda může použít dle své úvahy – a vláda se dohodla se sociální demokracií a hnutím ANO, že je použije pro armádu – tak sociální demokraté se mírně usmáli a řekli: ‚Dobrá, neděje se vůbec nic, proč bychom pro to nemohli hlasovat‘,“ uvedl.