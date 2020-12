Jak trávit Vánoce v době covidu? Epidemiolog radí mít respirátor a sundat ho pouze při jídle

přehrát video Události komentáře: Epidemiolog Smejkal o tom, jak bezpečně trávit Vánoce

Smejkal také doporučuje, aby se návštěvy omezily na velmi krátkou dobu. Před nimi je také vhodné nechat se otestovat. „Antigenní test na večeři asi stačí. Pokud tam (u příbuzných) chcete trávit delší dobu, tak by bylo dobré si udělat PCR test nebo antigenní test zopakovat,“ upřesnil. Na Štědrý den vidí hlavní riziko při večeři. „Pokud máme velký stůl a můžeme sedět daleko od sebe, tak by to bylo dobré. Pokud je nás hodně, třeba i v oddělených místnostech,“ uvedl s tím, že po večeři by bylo ideální opět nasadit respirátor.

Vánoční mše v kostelech povoleny Další rizikovou událostí jsou vánoční mše v kostelech. Vláda je povolila, obsazena by však měla být jenom pětina kapacity a všichni budou muset mít roušky nebo respirátory. Zpívat by se nemělo. „To by bylo dobré uhlídat. V kostelech by měla být vyznačena místa, kde lidé budou sedět nebo stát. Měl by také někdo hlídat, aby lidí nebylo moc. Bohužel se obejdeme bez zpěvu, což je zrovna ta část mše, kterou já mám rád,“ uvedl epidemiolog. Problém bude i v obchodních centrech, jelikož v následujících dnech budou lidé na poslední chvíli shánět dárky. Podle Smejkala opět platí 3R (rouška, rozestupy a hygiena rukou), důležité ale také je, aby se lidé v nákupních centrech nezdržovali dlouho. Obezřetnost je podle epidemiologa namístě. Například v USA totiž opět začalo výrazně přibývat nakažených a plní se také nemocnice. Důvodem jsou svátky Díkůvzdání, kdy Američané ve velkém vyrazili za svými rodinami. K podobné situaci by mohlo dojít i v Česku, pokud by lidé nařízení a doporučení vlády ignorovali.

Epidemiolog: Antigenní testování je pouze síto Smejkal v Událostech, komentářích také řekl, že dobrovolnému a bezplatnému antigennímu testování populace fandí. „Vím, že to je pouze síto, že odhalí ty infekční, a ne některé ty infikované, ale ty vysoce infekční ten test odhalí,“ řekl s tím, že výhodou je i nízká cena a rychlost. Vládu kvůli tomuto druhu testů kritizoval: „My to děláme všechno zpožděně. Tohle asi mělo být dřív. Rozhodně.“ Vláda by se podle něj měla zaměřit na strategii, jak bude zpřísňovat opatření nebo je rozvolňovat. „V tuhle chvíli se už musíme začít připravovat na tu fázi, kdy otevřeme. To znamená, že nemůžeme zase otevřít a nemít nic připraveno,“ upozornil. Antigenní testování by podle něj také mělo pokračovat dál, testovat jenom před Vánocemi údajně nestačí. „Jakmile rozvolníme, musíme daleko rychleji testovat a trasovat,“ dodal. Epidemiolog upozornil také na velmi špatnou komunikaci s veřejností. Vláda by podle Smejkala měla lidem vysvětlovat, jak se vyrábí vakcína proti koronaviru a že je bezpečná. Další věc je motivace, aby lidé na testy chodili. „Skončí to tou vakcínou, jsem v tom optimista. Skončí to, když se hodně z nás nechá proočkovat,“ dodal.