Přežil partyzánské boje i přestřelku na útěku. Oprátku nasadili odbojáři Jaromíru Vrbovi až komunisté

Nacistům odporovala celá Vrbova rodina. I na Prostějovsku se poslední válečný podzim pohybovalo asi dvacet sovětských partyzánů, které pronásledovala jednotka SS. Odlehlé zahradnictví skýtalo možnost úkrytu, léčili se v něm proto ranění bojovníci. Do pomoci partyzánům se zapojili i další místní. „Byli úplně normální, kdybyste je potkal ve vesnici, tak byste nepoznal, že je to nějaký partyzán. Nedalo by se říct, že by byli nějací otrhaní, lidé se o ně starali. Oni jim to oblečení dali. Prostě to bylo samozřejmé,“ popsala pamětnice.

Poté ale nacisté zatkli jejich vůdce a rodina se tak octila v nebezpečí. I s nemluvnětem se museli skrývat v úkrytu vyhloubeném v zemi. „Mohlo to být tři krát tři metry, tak nám tam udělali nad sebou palandy. Byla tam provizorní stolička a deska, to byl jako stůl. Pak tam byla kamínka. Zamaskovali to tak, že dali navrch mech a byl tam pařez, ve kterém byl vyvedený komín. Opravdu to bylo báječně zamaskované. Vedly tam dva až tři schodky a to bylo všecko, co jsme tam měli,“ vyjmenovala.

V úkrytu se dočkali konce války. Jaromíra zastihl ve Zlíně, kde pro partyzány sháněl nepromokavé pláště. Po válce byl vyznamenán několika oceněními včetně medaile Za chrabrost.

„Tohle nechtěl“

Hned po válce strávil po těžkém úrazu na motorce půl roku ve zlínské nemocnici. O rok později se oženil s o sedm let starší lékařkou Adélou Chmelařovou, se kterou měl dvě děti. Na rozdíl od většiny spolubojovníků nevstoupil do komunistické strany, raději rozšířil řady sociálních demokratů. I proto převzetí moci komunisty pozoroval s rozpaky.

„Bratr nechtěl jít k StB a nechtěl vstoupit do KSČ. Byl to partyzán, opravdu odvážný kluk, který se skutečně mezi partyzány hodil. Jenomže tohle nechtěl a začalo se mu nelíbit i to, co se tady všechno dělo,“ popsala sestra Eva.