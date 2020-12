Ředitelé škol by měli mít při epidemii větší pravomoci, shodli se Drahoš, Rais i Bartoň

Jiří Drahoš (nestr., klub STAN) se domnívá, že ministerstvo školství, eventuálně ministerstvo zdravotnictví by mohlo více věřit ředitelům škol a víc na ně spoléhat. „Nedělat tedy permanentně plošná opatření.“ Mělo by se tak podle něho více věřit tomu, že škola je schopna si s některými věcmi poradit. „Pořád je tam to podléhání epidemickému hledisku za každou cenu a plošně, a to není dobré,“ uvedl Drahoš.

Lukáš Bartoň (Piráti) dal jako příklad, kde by se mělo více důvěřovat názoru ředitelů, současné rotační střídání celých tříd po týdnech. „Přitom by stačilo snáze dát volnost řediteli, který by řekl, tyto skupiny žáků budou chodit tyto dny.“ Vyloženě prospěšné by to podle něho bylo pro střední odborné školy, kde dochází k praktikám a je nutno namíchat různé třídy.

Také Karel Rais (ANO) souhlasil, že by ředitelé měli dostat větší pravomoc rozhodovat o své „firmě“, za což i nesou odpovědnost. „A mají jednoznačný cíl zvýšit kvalitu výuky“. To se podle něho týká i rektorů a vůbec posílení role managementu.