Praha 2 svěřila stamiliony ztrátové firmě, její většinový majitel je v exekuci. Kdo to poradil, vedení radnice neřekne

Aktuální výpis pravomocných exekucí ale ukázal, že Pavel Bodlák dluží stále – má dvě exekuce, jednu na 26 milionů a druhou na 29 milionů korun. Podle Korsesky je to jedno. „My jsme neudělali smlouvu s panem Bodlákem. My jsme udělali smlouvu se společností Carduus,“ řekl.

Praha 2 v minulých letech privatizovala významnou část bytů, které jí patřily, a vydělala tak zhruba tři miliardy korun. Část peněz se rozhodla investovat. Pověřila tím však i ztrátovou firmu ve většinovém vlastnictví člověka, který dluží desítky milionů korun. Návrh na investování úspor prosadila místní koalice koncem roku 2019 v zastupitelstvu poté, co jej nečekaně přednesl místostarosta Jan Korseska (ODS), a to bez předchozího projednání na finančním výboru. Největší opoziční kritiku vyvolala smlouva s investiční firmou Carduus Asset Management, která pro městskou část spravuje 300 milionů korun.

Podle děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Ladislava Mejzlíka mohou být exekuce na podíly vlastníka společnosti významným ukazatelem. „Je to možné interpretovat jako jeho soukromou záležitost, nicméně na důvěryhodnosti to investiční společnosti nepřidává,“ poukázal. Desetimilionové částky jsou tím problematičtější. „Nejsou to peníze, které vzniknou omylem za to, že jste nezaplatili pokutu za jízdu v tramvaji,“ zdůraznil děkan.

Podobně smýšlí Petr Skočdopole. „Kdyby to byl můj truhlář, tak řeknu, dobře, jste šikovný truhlář, měl jste nějaké trable. Ale tohle je člověk, který se živí správou peněz a investováním, a jestli sám má na sobě exekuce, tak je to semafor, který říká: tady pozor,“ nastínil.

Sám Pavel Bodlák však odmítl, že by bylo možné jeho problémy spojovat s firmou. Exekuce považuje čistě za osobní záležitost. Podle něj byla „exekuce vyvolána záměrně“, naznačil, že šlo o spor s bývalou manželkou. Že jsou exekuce stále pravomocné, potvrdil. „Ještě chvíli budou. Je to otázka složitého rozvodového řízení,“ upřesnil.

Z veřejných zdrojů vyplývá, že exekuce na deset milionů vznikla tak, že si Pavel Bodlák půjčil tyto peníze v roce 2016 s tím, že je vrátí v roce následujícím. Když se tak nestalo, věřitel vyvolal exekuci.

Politici z vedení Prahy 2 se k tomu, jaké firmě svěřili stovky milionů obecních peněz, nechtěli blíže vyjádřit. „Neměli byste skákat na nějaké pomluvy,“ řekl místostarosta Korseska. Důrazně však odmítl spojovat reputaci firmy s problémy jejího majitele. Starostka Jana Černochová (ODS) potom odkázala na Korsesku. „Dvě hodiny vysvětloval celou záležitost, má zmocnění zastupitelstva, aby s těmi společnostmi jednal,“ uvedla.

Při jednání zastupitelstva podle ní místostarosta „odpověděl na všechny otázky“, ačkoli když se ho opoziční zastupitel Michal Uhl (Dvojka sobě) ptal, kdo mu poradil svěřit peníze společnosti Carduus, odvětil: „I dnes se nedozvítě žádné jméno.“